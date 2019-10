Zakaz wstępu do dla Hartwich zniesiony? Jest stanowisko Centrum Informacyjnego Sejmu

Zakaz wstępu dla Iwony Hartwich już nie obowiązuje. Taką informację przekazało CIS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

L

iderka protestu niepełnosprawnych w Sejmie Iwona Hartwich została posłanką z listy Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem po proteście w 2018 roku zakazano jej wstępu do niższej izby parlamentu. Teraz Centrum Informacyjne Sejmu poinformował, co dalej z zakazem.– Po wyborze na posła zakaz przestał obowiązywać – powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl Andrzej Grzegrzółka, szef Centrum Informacyjnego Sejmu. Iwona Hartwich została posłanką z listy KO w Toruniu. Głosowało na nią ponad 10 tys. osób. We wtorek zapowiedziała, że zwróci się do Kancelarii Sejmu z prośbą o zniesienie zakazu wstępu do Sejmu, który obowiązuje ją do maja 2020 r.Został wydany w związku z protestem okupacyjnym osób niepełnosprawnych i ich rodziców, którym Iwona Hartwich przewodziła. Poza Hartwich zakazem został też między innymi ukarany syn posłanki Jakub Hartwich. Zakaz został wydany po zarządzeniu marszałka, nie miał rangi ustawy ani uchwały. Zdobycie mandatu przez Hartwich w połączeniu z tym, że nie zdołała go uzyskać Bernadeta Krynicka , wywołało spore emocje. Zwracano uwagę, że sprawiedliwości stało się zadość, że karma wraca. Powodem była poza, w jakiej uchwycono niegdyś posłankę PiS podczas protestu niepełnosprawnych, gdy z butną miną odwrócona od protestujących uciekała przed nimi.źródło: gazeta.pl