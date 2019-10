Jego rysunki zna cała Polska. Nie żyje Bohdan Butenko

Artysta stworzył postać Gapiszona i Kwapiszona. • Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

mutna wiadomość. 14 października w wieku 88 lat zmarł Bohdan Butenko - wspaniały rysownik, twórca ilustracji do bajek, ojciec m.in. Gapiszona i Kwapiszona. O jego śmierci poinformował kwartalnik "Przekrój"."Dwa dni temu zmarł nasz drogi współpracownik i przyjaciel, Bohdan Butenko. Będzie nam go brakować. Jednym z najmocniejszych wspomnień na zawsze pozostanie jego twórczość" – napisano na fanpage’u gazety "Przekrój" . "Co kwartał pojawiał się w redakcji siwowłosy pan z młodzieńczym błyskiem w oku, czarującym uśmiechem i dużą teczką" – wspomniano we wpisie.Butenko urodził się w 1931 roku w Bydgoszczy. W wieku 24 lat został absolwentem Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie, która obecnie funkcjonuje jako warszawska ASP Ilustrator w latach 50. rozpoczął pracę jako redaktor artystyczny w wydawnictwie Nasza Księgarnia. To tam stworzył postaci Gapiszona, Kwapiszona, Gucia i Cezara. Niejednokrotnie jego rysunki można było zobaczyć w książkach dla dzieci.Ponadto Butenko tworzył scenografię do licznych sztuk teatralnych oraz przedstawień Kabaretu Starszych Panów.88-latek miał na swoim koncie także wystawy m.in. w Paryżu, Tokio, Sztokholmie oraz w Baltimore