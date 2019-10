Niespodziewane słowa Jakiego. Straszy PiS, co się stanie za cztery lata

Patryk Jaki straszy na Facebooku PiS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

mediach społecznościowych trwa dyskusja po poście Patryka Jakiego. Europoseł Zjednoczonej prawicy postawia się w nim w roli "sumienia prawicy" i nawołuje do walki z wrogą socjalizacją społeczeństwa. Polityk straszy PiS, że jeśli nie zareaguje w porę, za cztery lata może nie uzyskać takiego wyniku wyborczego.Kolejnym politykiem, który otwarcie zaczął rozliczać wyniki wyborów jest Patryk Jaki . Europoseł postanowił wcielić się w "proroka" i postraszyć trochę prawicę, bo jego zdaniem przy tylu sukcesach rządu i słabości opozycji większość Polaków stawia na nią, a nie na PiS. Jaki twierdzi, że to wina procesów społecznych."Trwa proces wrogiej socjalizacji społeczeństwa – zamiany flagi biało-czerwonej na 'tęczową', społeczeństwa wolnościowo-konserwatywnego na lewackie. Świat wartości społeczeństwa w większości kształtują media liberalno-lewicowe oraz lewicowe uniwersytety. I smutną puentą tego procesu było oświadczenie rektorów polskich uczelni, że trzeba karać za krytykę ideologii LGBT" – pisze w poście polityk Solidarnej Polski.Według Jakiego prawica powinna działać od razu, bo za cztery lata "kolejne kilka milionów ludzi skończy ten proces 'socjalizacji' i prawica nie będzie miała czego szukać w Sejmie. Innymi słowy prawica jego zdaniem powinna zacząć indoktrynację już w szkołach i stawiać tylko na jedyne i słuszne, wg niej, wartości."Jeżeli prawica nie zrozumie, że młodzież, która przechodzi proces 'wrogiej socjalizacji' może potem nie oceniać władzy pod względem 'jakości rządzenia' a świata idei – przegramy na lata. To będą procesy nieodwracalne.(...)Czym Polska była zawsze silna w najtrudniejszych chwilach? Pieniędzmi, instytucjami? Nie! Duchem i wartościami które chcą nam teraz zabrać" – nawołuje w poście Patryk Jaki.PiS jakby czytał w myślach europosłowi, bo już działa i będzie pracował nad projektem ustawy "Ordo Iuris", która ma wprowadzić kary więzienia za edukowanie seksualne dzieci