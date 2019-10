Pierwsza taka seria podcastów w Polsce. Ich tematami będą dziennikarskie śledztwa

To będzie pierwszy taki projekt w Polsce. • Fot. mat. promocyjne

Bartosz Świderski

uż 18 października w południe wystartuje pierwszy w Polsce reporterski serial podcastowy "Śledztwo Pisma". Całość składa się z sześciu odcinków. Kolejne śledztwa będą ukazywały się w każdy piątek na platformie podcastowej TOK FM oraz Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i YouTube.– Słuchacze znajdą w "Śledztwie Pisma" to, co w reportażu najważniejsze: rzetelność dziennikarską i weryfikację wszystkich informacji połączone z poruszającą opowieścią będącą pretekstem do opisania problemów, które są ważne dla wielu z nas – mówi Barbara Sowa, kierowniczka produkcji "Śledztwa...", która na co dzień odpowiada za rozwój audio i kieruje wydaniami cyfrowymi miesięcznika "Pismo. Magazyn opinii".– "Śledztwo Pisma" jest równocześnie fascynującym serialem z nieszablonowymi bohaterami i obfituje w zwroty akcji oraz zaskakujące odkrycia. Jego atutem jest fakt, iż historię opowiada sam reporter, który dodatkowo wykorzystuje nagrania z rozmów z bohaterami tej historii – dodaje.Serię poprowadzi Mirosław Wlekły, jeden z najlepszych polskich reporterów prasowych i książkowych. Partnerami dystrybucyjnymi projektu są portal tokfm.pl i aplikacja z podcastami TOK FM. Wyprodukowała je Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika "Pismo. Magazyn Opinii". Reżyserem serialu odpowiedzialnym za montaż i dźwięk jest Maciej Zych. Mecenat nad projektem objął Sebastian Kulczyk. Podcasty są już globalnym, medialnym fenomenem. Z kolei formaty serialowe, któredotykają ważnych, aktualnych społeczno-politycznych problemów, nie tylko bawią, ale też angażują najbardziej wymagających słuchaczy. To nowoczesne, innowacyjne narzędzie edukacyjne dla masowego odbiorcy, od dzisiaj także polskiego. Dlatego zaproponowaliśmy nasze wsparcie – podkreśla Kulczyk.Serial składa się z sześciu odcinków i każdy z nich będzie udostępniany premierowo cotydzień, w piątek o godz 12.00. Pierwsza część będzie dostępna już 18 października.