Publicysta BBC podsumował wynik wyborów i rządy PiS. Jego opis jest miażdżący

Tekst korespondenta BBC o Polsce pod rządami PiS z pewnością nie spodoba się Jarosławowi Kaczyńskiemu.

edno czego nie można odmówić brytyjskiej telewizji publicznej BBC, to obiektywizmu. Dlatego jej krytyczna opinia jeszcze bardziej może być dotkliwa dla polityków z Nowogrodzkiej. Korespondent BBC w Warszawie podsumował bowiem rządy "dobrej zmiany" i nie jest laurka rodem z TVP, ale naprawdę ogromna beczka dziegciu.Po wyborach parlamentarnych przyszedł czas na podsumowania, także te zagraniczne. Autorem jednego z nich jest Adam Easton, korespondent BBC w Polsce. Jego obraz Polski pod rządami PiS nie jest dobrą reklamą naszego kraju na Wyspach. Zwycięstwo rządzącego w Polsce Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych okazało się gorzko słodkie. (...)pokazało, że społecznie konserwatywne poglądy PiS oraz etatystyczna polityka redystrybucji pomocy biedniejszym Polakom cieszą się znaczącym poparciem" – czytamy w relacji brytyjskiego korespondenta."Na początku pierwszej kadencji partia upolityczniła służby cywilne, instytucje kultury i media publiczne. Publiczne radio i telewizja zawsze były stronnicze w stosunku do którejkolwiek partii rządzącej, ale PiS zasadniczo zamieniło ją w rzecznika obozu rządzącego. Partia twierdzi, że jest to konieczne, aby przeciwdziałać wrogości wobec niej ze strony wielu prywatnych mediów – podsumowuje rządy PiS Easton.Następnie Brytyjczyk nawiązuje do sprawy walki o niezależne sądy, kwestii interwencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec sędziów Sądu Najwyższego oraz politycznej nagonki na osoby LGBT. Cytuje także dwóch publicystów: Jacka Karnowskiego i Konstantego Geberta, którzy mają odmienne opinie na temat rządów PiS.Chociaż tekst dziennikarza BBC stara się być wyważony, to jednak niesie za sobą miażdżące przesłanie na temat Polski PiS, która jawi się jako państwo represyjne, upolitycznione przez partię rządzącą oraz z problemami na polu prawa europejskiego.źródło: BBC News