Polacy chcą dymisji Schetyny. Ale sondaż pokazuje, że to nie Tusk ma go zastąpić

rzegorz Schetyna po przegranych wyborach do Sejmu nie ma powodów do zadowolenia. Według sondażu przygotowanego dla portalu Wirtualna Polska większość wyborców Platformy Obywatelskiej chce dymisji szefa partii. Wskazują też nazwisko ewentualnego następcy.Okazuje się, że aż 55 proc. wyborców Platformy Obywatelskiej jest zdania,że Grzegorz Schetyna powinien stracić stanowisko szefa partii. Obwiniają go o relatywnie słaby wynik Koalicji Obywatelskiej (w której PO gra pierwsze skrzypce), a co za tym idzie – za przegraną w wyborach do Sejmu z PiS. Na następcę wskazują Małgorzatę Kidawę Błońską To nazwisko o tyle nie dziwi, że na finiszu kampanii wyborczej Kidawa-Błońska była wskazywana jako kandydat opozycji na premiera. To ona była "na świeczniku", podczas gdy Schetyna pozostawał w cieniu. Efekt tych działań można zobaczyć, gdy się porówna wynik wyborczy osiągnięty przez oboje polityków. Marszałek Sejmu wygrała pojedynek wyborczy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, podczas gdy Schetyna we Wrocławiu przegrał z polityk PiS Mirosławą Stachowiak-Różecką.Co ciekawe, Polacy przestali już oczekiwać na triumfalny powrót Donalda Tuska, który miałby wrócić do polskiej polityki na białym koniu. O ile Kidawa-Błońska jako ewentualna następczyni Schetyny zdobyła 29 proc. głosów w sondażu, o tyle Tusk zdobył tylko 19 proc. głosów. Tyle samo proc. respondentów wskazało na Borysa Budkę . Tuż za podium uplasował się Rafał Trzaskowski (16 proc.).źródło: wp.pl