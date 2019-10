Kolejne skandaliczne słowa Trumpa. Wojna w Syrii przypomina mu "dzieci na placu zabaw"

Donald Trump lekceważąco skomentował sytuację w Syrii. • Fot. YouTube.com / screen z The White House

onald Trump zaszokował świat swoją kolejną wypowiedzią na temat sytuacji w Syrii i tureckiej ofensywy wymierzonej w Kurdów. Prezydent USA podczas wiecu w Dallas stwierdził, że "czasami trzeba im dać chwilę powalczyć". Donald Trump przez kilka lat rządów wielokrotnie pokazywał, że jego działania wybiegają poza ramy standardów dyplomatycznych. A kolejnym przykładem jest wypowiedź, którą posłużył się podczas wiecu w Dallas. Przywódca nawiązał do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ale kompletnie stracił wyczucie w ocenie sytuacji.– Uzgodniliśmy warunki zawieszenia broni w Syrii. To, co zrobiłem, było niekonwencjonalne. Powiedziałem: czasami trzeba im dać chwilę powalczyć. Wtedy zobaczą, jak ciężka jest wojna – oznajmił wszystkim Donald Trump. – Czasami trzeba dać im powalczyć, jak dzieciom na placu zabaw, a później ich rozdzielić – dodawał.Prezydent USA nawiązał też do wynegocjowanego zawieszenia broni. W ramach rozejmu Turcja czasowo zawiesiła swoją ofensywę na północno-zachodnie terytoria Syrii. Trump ogłosił to jako sukces swojej administracji. Zapomniał jednak, że ataki na Kurdów ruszyły po tym, jak on sam podjął decyzję o wycofaniu amerykańskich wojsk z północnego regionu.Podejście Trumpa do konfliktu w Syrii wydaje się zadziwiające nie tylko ze względu na ostatnie wypowiedzi. Wcześniej przywódca USA napisał list do prezydenta Turcji Recepa Erdogana, w którym zwracał się do niego jak do kolegi z podwórka. "Nie bądź twardzielem. Nie bądź głupcem" – apelował.źródło: CNN