"Ja się na literaturze nie znam" – powiedział Bonkowski. A potem 90 sekund obrażał "Tokarczyk"

Senator Waldemar Bonkowski nazwał noblistkę Olgę Tokarczuk "polakożercą".

enator Waldemar Bonkowski nie daje o sobie zapomnieć. Kontrowersyjny polityk, niedawno wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości, nazwał Olgę Tokarczuk "polakożercą". I skrytykował projekt uchwały z okazji przyznania pisarce literackiej Nagrody Nobla.Z propozycją uchwały upamiętniającej sukces Olgi Tokarczuk wyszedł senator Jan Rulewski. Ten pomysł ostro skrytykował Waldemar Bonkowski, który z mównicy w Senacie powiedział, co o tym myśli. Poniżej dosłownie cytujemy jego wypowiedzi, ze wszystkimi pomyłkami. Politykowi udało się m.in. przekręcić nazwisko nagrodzonej pisarki.– Ja za uchwałą dla pani Tokarczyk głosował nie będę. Nie będę wypowiadał się na temat literatury, bo się na tym nie znam – ogłosił.Bonkowski uznał, że dyskusyjne jest, czy Olga Tokarczuk "sławiła imię Polski". – Była jednym z polakożerców. Bardzo źle wyrażała się o Polakach, że byli właścicielami niewolników, mordowali Żydów i tego typu historie. Ona i wielu jej podobnych, jak choćby prof. Gross było polakożercami – stwierdził.Ale na tym się nie skończyło. Od Bonkowskiego dostało się jeszcze Czesławowi Miłoszowi i Wisławie Szymborskiej. – Ostatnio nagroda Nobla się zdewaluowała. Wszelkie wyróżnienia dostają ludzie z lewackich środowisk, a szczególnie, jak ktoś szkaluje Polskę, to jest nagradzane. Świętej pamięci Czesław Miłosz zachowywał się jak wróg Polaków, noblistka Szymborska pisała ody do Stalina – podkreślał.Senator Bonkowski w sierpniu został wyrzucony z PiS . W jego sprawie miał interweniować sam Jarosław Kaczyński. Polityk lubił być blisko prezesa partii, zwłaszcza podczas tak ważnych uroczystości jak miesięcznice smoleńskie. To właśnie podczas jednego z tych zgromadzeń Bonkowski był obecny razem ze swoją kochanką. Ale to jeszcze nic, bo polityk był oskarżany również o bicie swojej żony