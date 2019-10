Kaczyński okiełznał Ziobrę. Minister sprawiedliwości przestał stawiać wygórowane żądania

Zbigniew Ziobro został spacyfikowany przez Jarosława Kaczyńskiego i przestał stawiać żądania. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

bigniew Ziobro wprowadził do parlamentu 18 posłów Solidarnej Polski. Minister sprawiedliwości sądził, że to wystarczy, by wymusić na Jarosławie Kaczyńskim ustępstwa i uzyskać u szefa PIS dodatkowe stanowiska dla siebie i swoich ludzi. Nic z tego, Kaczyński już spacyfikował Ziobrę i nowych profitów nie będzie.Jak informuje serwis RMF24 , bunt Zbigniewa Ziobry został spacyfikowany. Przyznają to nieoficjalnie politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ziobro odpuścił, przestał domagać się stanowiska wicepremiera dla siebie, "zapomniał też" o nowych ministerstwach i intratnych posadach dla swoich ludzi w spółkach skarbu państwa.A wydawać by się mogło, że Ziobro ma silną pozycję negocjacyjną. PiS wprowadził do Sejmu łącznie 235 posłów, ale 17 z nich to politycy Solidarnej Polski. Bez nich Jarosław Kaczyński nie może liczyć na większość parlamentarna, nawet gdyby dogadał się z Konfederacją, która zdobyła 11 mandatów do Sejmu.Z drugiej strony Ziobro ma niewielkie szanse na to, żeby dogadać się z opozycją, zwłaszcza po aferze hejterskiej, w którą zamieszani byli pracownicy ministerstwa sprawiedliwości. Co innego Jarosław Gowin. Szef Porozumienia także wprowadził 18 posłów i jak twierdzi senator Tomasz Grodzki , Gowin zaczął sondować opozycję. Zdaniem Grodzkiego Gowin chce być premierem , obojętne jakiego rządu.Utemperowanie Ziobry było tym łatwiejsze, że miał więcej do stracenia. Adam Lipiński, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, ostrzegł ministra, że "kto huśta łódką, pierwszy z niej wypadnie". Ziobro mógłby stracić wpływy w Pekao SA, gdzie pracuje jego brat, albo w spółce Link4, gdzie pracuje jego żona źródło: RMF24