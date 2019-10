"Staram się z moimi kolegami". Czyli po czym widać, że Duda już prowadzi kampanię prezydencką

Andrzej Duda odwiedził Środę Śląską. Został honorowym obywatelem tego miasta. • Fot. Twitter/Jakub Szymczuk/Kancelaria Prezydenta

o najmniej pół roku zostało do wyborów prezydenckich. O oficjalnej kampanii wyborczej jeszcze nie ma co myśleć – tym bardziej, że opozycja wciąż nie ma kandydata. Jednak nieoficjalnie sporo już się dzieje. A to, co robi ostatnio Andrzej Duda, wielu odbiera jednoznacznie – tak, PiS zaczął już kampanię prezydencką.

Co prawda sam Andrzej Duda nie potwierdził jeszcze, że będzie ubiegał się o drugą kadencję, ale dla wszystkich przecież to oczywiste. Zwłaszcza, że teraz – po przegranej PiS w wyborach do Senatu – właśnie wybory prezydenckie i reelekcja Dudy mają być dla partii rządzącej priorytetem.



"Absolutnym priorytetem w pierwszym roku drugiej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy" – pisze wręcz wp.pl, powołując się na rozmowy z politykami PiS.





Andrzej Duda Najważniejszym celem dla mnie mojej prezydentury jest to, że kiedy będę kończył moją prezydencką misję, żebym mógł usłyszeć od zwykłej polskiej rodziny w Środzie Śląskiej, w Wieliczce, w Opolu, gdzieś w Suwałkach, Przemyślu, w innych polskich miastach: proszę pana, żyje nam się dzisiaj lepiej niż wtedy, gdy zaczynał pan swoją prezydencką służbę. Tak, podnieśliście państwo poziom życia i żyje nam się lepiej.





