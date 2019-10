Kiedy pierwsze posiedzenie nowego parlamentu? Duda wybrał najpóźniejszy termin z możliwych

Duda miał wyznaczyć datę pierwszego posiedzenia nowego Sejmu na 12 listopada. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

hociaż oficjalna data jeszcze nie padła, to w sejmowych kuluarach mówi się o 12 listopada jako dniu, w którym po raz pierwszy zbierze się nowy Sejm. Pisze o tym Wirtualna Polska, a w mediach społecznościowych odniósł się do niego senator-elekt Bogdan Zdrojewski."Pierwsze posiedzenie #Sejmu 12 listopada. W ostatnim możliwym terminie. Czego tak bardzo obawiają się rządzący? Na co potrzebują ten pełny miesiąc? Może na korupcje senatorów? Poszukanie mniej nieuczciwego od Banasia?" – pyta na Twitterze senator-elekt Bogdan Zdrojewski. Wirtualna Polska również nieoficjalnie potwierdza datę 12 listopada jako tą, którą miał wybrać prezydent Andrzej Duda. Portal odpowiada też na pytania senatora Koalicji Obywatelskiej.– Kaczyński chce poukładać wewnętrzne sprawy związane z partią i rządem. Musimy się przygotować także do złożenia projektów związanych z naszą "piątką" zapowiedzianą w kampanii – mówi informator portalu z wewnątrz partii PiS.Mówi się także, że Jarosław Kaczyńskie chce mieć czas, żeby przeciągnąć na swoją stronę wystarczającą liczbę przyszłych senatorów z opozycji, żeby odzyskać większość w wyższej izbie parlamentu . Przypomnijmy, że propozycję dostał już prof. Tomasz Grodzki, chirurg i senator-elekt Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina. PiS oferował mu stołek ministra zdrowia w nowym rządzie . Polityk odmówił.źródło: Wirtualna Polska