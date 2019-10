Kidawa-Błońska podjęła decyzję. Już wiadomo, czy rozważa walkę o prezydenturę

Małgorzata Kidawa-Błońska nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

ałgorzata Kidawa-Błońska rozwiała wątpliwości i zapewniła, że jest gotowa do startu w wyborach prezydenckich. Przedstawicielka Platformy Obywatelskiej zwróciła jednak uwagę, że najpierw musiałoby się potwierdzić, że jej kandydatura jest wystarczająco mocna.– Jesteśmy przed wyborem i tymi najważniejszymi wyborami, które sprawdzą, czy jesteśmy na tyle dobrzy, by odsunąć pana prezydenta Dudę. Ja wierzę, że tak – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska w TVN24.Dalej przekonywała, że sama mogłaby wystartować w wyborach, ale tylko w konkretnej sytuacji. – Jeżeli jako formacja dojdziemy do porozumienia, że będzie to najmocniejszy kandydat i tym kandydatem będę ja, jeżeli potwierdzą to badania, to tak – wyjaśniła.Kidawa-Błońska przyznała, że przyjemnie jest patrzeć, jak Polacy doceniają jej pracę w sondażach . – Przed Platformą, Koalicją Europejską jest dyskusja nad wysunięciem kandydata, który ma największe szanse na wygranie tych wyborów, więc każde badanie cieszy – tłumaczyła.Nazwisko kandydata opozycji w wyborach prezydenkich stoi na razie pod znakiem zapytania, ale póki co Polacy mają dla Kidawy-Błońskiej inną funkcję. Z sondażu przygotowanego dla portalu Wirtualna Polska wynikało, że powinna ona zastąpić Grzegorza Schetynę na stanowisku szefa PO.źródło: TVN24