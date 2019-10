Trzaskowski wskazał, czyją zasługą jest sukces opozycji w Senacie. Samorządowcy podsumowali wybory

Rafał Trzaskowski podsumował wynik opozycji w Senacie. • Fot. Twitter.com / @trzaskowski_

piątek w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie spotkali się członkowie Związku Miast Polskich, którzy podsumowali wynik wyborów parlamentarnych. Gospodarzem spotkania był prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który wysunął celny wniosek dotyczący rezultatu opozycji w Senacie.W spotkaniu Związku Miast Polskich w Warszawie udział wzięli Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy i gospodarz wydarzenia, Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP i senator-elekt, Wadim Tyszkiewicz , prezydent Nowej Soli, senator-elekt oraz Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.Samorządowcy zebrali się w Warszawie, żeby podsumować wynik wyborów oraz przedstawić niektóre priorytety legislacyjne na początek nowej kadencji parlamentarnej. Wśród nich znalazło się przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych, rekompensaty ubytków we wpływach z PIT, przekształcenie części subwencji szkolnej, dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli, w dotację celową oraz wprowadzenie ustawymetropolitalnej/aglomeracyjnej, regulującej współdziałanie jednostek samorządu.Rezultat wyborczy opozycji najtrafniej chyba opisał Rafał Trzaskowski . Prezydent Warszawy wie, komu zawdzięcza ona zwycięstwo nad PiS w Senacie.– To w dużej mierze zasługa miast – mieszkańców, ale i samorządowców, którzy prowadzili akcje profrekwencyjne, a niekiedy też sami z sukcesem stawali do wyborów. Chcemy, by głos samorządów był bardziej obecny w debacie i silniej wpływał na tworzone prawo – powiedział w piątek Trzaskowski.Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość stosunkiem mandatów 51 do 49 straciło większość w wyższej izbie parlamentu . To za sprawą dobrych wyników samorządowców startujących jako kandydaci niezależni i z Koalicji Obywatelskiej.