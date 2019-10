"Duże przeżycie i wielki zaszczyt". Dulkiewicz o kulisach spotkania z hiszpańską rodziną królewską

Aleksandra Dulkiewicz odebrała w Hiszpanii prestiżową nagrodę dla Gdańska. • Fot. Twitter.com / @fpa

leksandra Dulkiewicz spotkała się w Oviedo z hiszpańską rodziną królewską. Z jej rąk odebrała nagrodę Księżnej Asturii dla miasta i mieszkańców Gdańska w kategorii Zgoda. O wydarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych. Na uwagę zasługuje także jej gest wobec jednego z nagrodzonych."Spotkanie z hiszpańską rodziną królewską oraz tegorocznymi laureatami nagrody Księżnej Asturii. Duże przeżycie i wielki zaszczyt" – napisała na Twitterze Aleksandra Dulkiewicz . Do swojego wpisu załączyła także zdjęcie, na którym widzimy ją w gronie laureatów nagrody.Na docenienie zasługuje także gest Polki wobec jednego z nagrodzonych – 94-letniego Petera Brooka , brytyjskiego reżysera teatralnego, filmowego i operowego, docenionego w kategorii Sztuka. Brytyjczyk był najstarszym laureatem, dlatego Dulkiewicz najprawdopodobniej chciała mu pomóc i na wspólnym zdjęciu widać, że trzyma go za rękę.W uzasadnieniu decyzji jury czytamy, że nagroda Księżnej Asturii w kategorii Zgoda przyznana została gdańszczanom ponieważ "przeszłość i teraźniejszość w Gdańsku to wrażliwość na solidarność, obronę wolności oraz praw człowieka, a także ochronę pokoju".Laureaci dostają statuetkę oraz 50 tysięcy euro. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz postanowiła, że to mieszkańcy miasta zdecydują, na co przeznaczą pieniądze w głosowaniu internetowym.Gdańsk jest drugim miastem (po Berlinie), które otrzymało "hiszpańskiego Nobla" w historii jego przyznawania sięgającej 1981 roku. Po raz pierwszy też nagroda w dziedzinie "Zgoda między narodami" trafi do Polski. Wcześniej statuetka powędrowała na konto m.in.Unii Europejskiej, fundacja SOS Wioski Dziecięce, Instytutu Yad Vashem, UNICEF, J.K Rowling czy Stephena Hawkinga.