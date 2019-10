Potwierdzają się spekulacje. Tusk kandydatem na nowe prestiżowe stanowisko europejskie

Donald Tusk zostaje w Brukseli? • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

yć może poznaliśmy właśnie plany Donalda Tuska na najbliższe kilka lat. Jak informuje "Polityka Insight", były polski premier i ustępujący szef Rady Europejskiej został kandydatem Platformy Obywatelskiej na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Dokumenty w tej sprawie miał podpisać ostatnio w Brukseli Grzegorz Schetyna.– Namawiano mnie, bym kandydował na szefa Europejskiej Partii Ludowej i niewykluczone, że tak będzie – mówił dziennikarzom kilka dni temu w Brukseli Donald Tusk , który jednocześnie nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.Wychodzi jednak na to, że losy byłego polskiego premiera układają się w kierunku szefostwa największej formacji politycznej w Unii Europejskiej. Według " Polityka Insight " , Grzegorz Schetyna podpisał w Brukseli dokumenty i tym samym Tusk stał się oficjalnym kandydatem Platformy Obywatelskiej w walce o stanowisko przewodniczącego EPL.Potwierdzają się więc spekulacje niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" , który już na początku tego miesiąca donosił, że Polak mógłby stanąć na czele tej formacji w PE. Zdaniem Niemców, Tusk nie ma żadnego silnego kontrkandydata i tak naprawdę to, czy dostałby to stanowisko, zależało tylko od jego decyzji.źródło: " Polityka Insight