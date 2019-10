Meller mistrzowsko zakpił z pomysłu PiS. "Dyrektorka mojej szkoły poszłaby siedzieć"

Marcin Meller wyśmiał kontrowersyjną ustawę, którą przegłosował rząd • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ie milknie burza po projekcie ustawie, przez którą edukowanie o seksie w szkołach może być karalne. Głos w sprawie zabrał 50-letni dziennikarz Marcin Meller. Wrzucił prowokacyjne zdjęcie przedstawiające sytuację, za którą niedługo będzie można trafić do więzienia. A zostało zrobione w czasach PRL."Czy w wolnej Polsce katolickiej dyrektorka mojej szkoły poszłaby siedzieć za seksualizację dzieci albo za coś co tam w chorych, mokrych snach śni się rządzącym nami inkwizytorom?" – to fragment podpisu zdjęcia z połowy lat 80., na którym nastoletni Marcin Meller przebrany jest za "laskę".Pod zdjęciem posypały się pozytywne komentarze: "Cudne zdjęcie - młodość zawsze jest piękna", "Ust niejedna kobieta może pozazdrościć", " A jaki makijaż profesjonalny". Niektórzy przyznali, że dziennikarz wyglądał wtedy... lepiej: "Kiedyś to byłeś piękny. Co poszło nie tak?", "I pomyśleć że z takiej ładnej dziewuszki potem wyrósł taki Meller".Przypomnijmy, że w środę PiS zagłosował za kontrowersyjną ustawą o zakazie edukacji seksualnej w szkołach. Za przekazywanie wiedzy młodym ma grozić nawet 5 lat więzienia . Wnioskodawcą projektu obywatelskiego "Stop pedofilii" był Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji Pro – Prawo do Życia