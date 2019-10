Biedroń skoczył z tęczowym spadochronem. "Czasem warto trochę poszaleć"

Robert Biedroń pokazał na Facebooku swój skok ze spadochronem. • fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

ybory do Sejmu i Senatu już się odbyły, więc politycy, którzy w ostatnich tygodniach mieli mnóstwo pracy, mogą się zrelaksować. Jednym z nich jest jeden z liderów Lewicy, Robert Biedroń, który pochwalił się na Facebooku skokiem ze spadochronem. Pokazał też filmik.W sobotę wczesnym popołudniem na stronie Roberta Biedronia na Facebooku, którą śledzi ponad pół miliona osób, pojawiło się zdjęcie uśmiechniętego polityka Lewicy w kombinezonie do skoków spadochronowych. "Czasami warto trochę poszaleć. Skakaliście kiedyś ze spadochronem" – zapytał followersów Robert Biedroń.Do zdjęcia dodał lokalizację – Przasnysz. To nieco ponad 17 tys. miasteczko w województwie mazowieckim. Wkrótce w sekcji komentarzy Biedroń wrzucił filmik ze swojego skoku . Widać na nim jak spokojnie opada na ziemię na tęczowym spadochronie.Kolorystyka czaszy nie uszła uwadze internautów. "Czasza w odpowiednich kolorach. Skoki spadochronowe to najlepsza rzecz jaką można robić w ubraniu – potwierdzam" – napisała Marta. "Gratuluję odwagi!" – dodała Maja, która sama cierpi na lęk wysokości. "Na razie tylko bungee z mężem, ale w planach oczywiście spadochron" – skomentowała Sonia.Przypomnijmy: w ostatnich wyborach do Sejmu Lewica uzyskała 12,56 proc. poparcia, co przełożyło się na 49 mandatów poselskich.