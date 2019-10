Korwin-Mikke zaskoczył starym zdjęciem na Facebooku. Dostał masę komplementów

Janusz Korwin-Mikke wraca do Sejmu prawie po 30 latach. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta





"Pierwsze skojarzenie to Pan Kleks" – tak na zdjęcie, które polityk wrzucił na swój facebookowy profil zareagował jeden z internautów. A wszystko dlatego, że Janusz Korwin-Mikke przypomniał, jak wyglądał 27 lat temu."Po 27 latach wracam do Sejmu... Poglądy się nie zmieniły... a ja?" – tymi słowami Janusz Korwin-Mikke zaprosił internautów do wyrażenia swojego zdania pod zdjęciem polityka Konfederacji sprzed lat.Jak widać na fotografii Janusz Korwin-Mikke już wtedy nosił charakterystyczną dla siebie muszkę i zakładał elegancie garnitury."Nieistotne Panie Januszu, poglądy się nie zmieniły - to się liczy! Pozdrawiam", "Zdjęcie genialne. Trochę skronie posiwiały", "Uwielbiałem oglądać Akademie Pana Kleksa, dobrze że Pan wrócił, Panie Ambroży" – to tylko kilka spośród 1200 komentarzy pod wpisem. Konfederacja, z której list do Sejmu kandydował Janusz Korwin-Mikke zdobyła w wyborach 6,81 proc. poparcia . To pozwoliło skrajnej prawicy wprowadzić do parlamentu 11 posłów. Konfederacja chce jednak powtórzenia wyborów ponieważ Telewizja Polska nie wykonała przed nimi wyroku sądu i nie opublikowała prawidłowego wyniku sondażu z uwzględnieniem wyniku ugrupowania.