"Wiem, jaki był sens dowcipu". Gowin staje w obronie Dudy i żartu z AGH

"Wiem, jaki był sens dowcipu". Jarosław Gowin staje w obronie Andrzeja Dudy i prezydenckiego żartu, jaki padł na AGH. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

"Za daleko idziemy w pewnym dyktacie politycznej poprawności" – tak na ocenie Radia Zet ocenił wicepremier Jarosław Gowin, zapytany o sprawę prezydenckiego dowcipu, jaki padł na gali 100-lecia krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Andrzej Duda opowiedział żart, który przez wielu został odebrany jako ksenofobiczny.

Andrzej Duda na gali AGH czuł się jak u siebie – to w końcu uczelnia jego rodziców. – To ta uczelnia mnie wykarmiła, bo rodzice tu pracowali i tutaj zarabiali – mówił prezydent, nazywając się "dzieckiem AGH" i wspominając, jak do profesorów mógł mówić per "ciociu" lub "wujku". W swoim przemówieniu Duda przytoczył uczelniany dowcip



– Jest ogólnoświatowa konferencja rektorów w południowej Afryce. Z Europy leci samolot pełen rektorów, niestety nastąpiła awaria i samolot gdzieś w okolicach Afryki Równikowej spadł do dżungli. Na szczęście większość pasażerów jakoś przeżyła, ale miejscowe plemię ogarnęło wszystkich rektorów. Niestety wszyscy rektorzy zostali zjedzeni poza jednym. Poza panem prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem AGH. Dlaczego? Bo wódz plemienia był jego kolegą na elektrycznym, na AGH – opowiedział Duda.





Żart został oceniony jako ksenofobiczny, a prezydentowi zarzucono rasizm. W obronie głowy państwa stanął teraz Jarosław Gowin. "Dowcip bardzo insiderski" – ocenił wicepremier na antenie Radia Zet. Podkreślił, że Duda sobie tego dowcipu nie wymyślił, a żart krąży po AGH od wielu lat.– Czy przystoi to głowie państwa – zapytała Gowina Joanna Komolka. – Zawsze będę bronił autorytetu głowy państwa, niezależnie od tego, z jakiej strony sceny politycznej prezydent jest wyłoniony – oświadczył wicepremier. Jego zdaniem Duda zdawał sobie sprawę, że po zacytowaniu tego żartu może się pojawić krytyka, a wypowiadając go na gali, "pokazał dystans do siebie". Gowin podkreślił, że wie, o co chodziło w żarcie.– Znam dobrze opowieści o rektorze Tadeusiewiczu ( który jest blogerem w naTemat – przyp. red.), w związku z tym wiem, jaki był sens tego dowcipu – podkreślił.W przemówieniach Andrzeja Dudy żarty pojawiają się dość często. W czasie kampanii wyborczej prezydent podczas wizyty w Koszalinie podzielił się anegdotą, w której bohaterami byli on sam oraz minister Mariusz Błaszczak . Historia dotyczyła tego, jak obaj panowie "przerobili" rząd, aby zdobyć pieniądze na modernizację służb mundurowych.źródło: Radio Zet