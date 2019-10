Zapytano Dudę, czy obawia się walki z Tuskiem. Padły mocne słowa

Andrzej Duda w wywiadzie dla dziennika "Polska" odpowiedział, czy boi się rywalizacji z Donaldem Tuskiem w wyborach prezydenckich. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

C

zy Andrzej Duda wystartuje w wyborach prezydenckich? Wszystko na to wskazuje. W wywiadzie dla dziennika "Polska" urzędujący prezydent wyjawił, czy obawiałby się starcia z Donalem Tuskiem.– Jestem względnie młodym człowiekiem i nie wybieram się na emeryturę – powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Pawłem Siennickim i Anną Wojciechowską z "Polska Times" . W ten sposób dał do zrozumienia, że ponownie wystartuje w wyborach prezydenckich. Pytany, czy obawiałby się potyczki z Donaldem Tuskiem, odpowiedział, że "ktoś, kto się kogokolwiek boi, nie może być prezydentem RP".Duda został zapytany o wypowiedź Donalda Tuska, iż wybory prezydenckie będą miały strategiczne znaczenie . Andrzej Duda podkreślił, że jeśli zmiany realizowane przez obecny rząd mają być kontynuowane – a on sam uważa je za "korzystne społecznie" – to bardzo ważne jest sprawowanie urzędu przez takiego prezydenta, który chce je realizować.Prezydent ocenił też dzisiejszą opozycję. Duda zauważył, że sama opozycja nazwała siebie totalną i zdefiniowała jako kontestującą wszystko, co robi obóz władzy.– Nie tędy droga – ocenił.Zgodnie z ostatnimi sondażami prezydenckimi kandydatura Donalda Tuska w ogóle nie jest rozważana. Jako reprezentantka szerokiego obozu opozycji traktowana jest niedawna kandydatka na premiera Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak wypada w tych badaniach? Różnie.W ostatnim sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski prezydent Duda zdecydowanie wygrywa z polityczką PO drugą turę wyborów prezydenckich. Z kolei z badania Instytutu Badań Spraw Publicznych wynika, że wynik w ostatecznym starciu byłby bliski remisu źródło: " Polska Times