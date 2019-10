Nie będzie śledztwa ws. budowy "wież Kaczyńskiego". Jest decyzja prokuratury

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa ws. "wież Kaczyńskiego". • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

rokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie budowy "wież Kaczyńskiego". Zawiadomienie w tej sprawie złożył austriacki biznesmen Gerald Birgfellner oraz przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Z dokumentu wynika, że decyzja śledczych zapadła dwa dni przed wyborami parlamentarnymi."Otrzymaliśmy postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie datowane na dzień 11.10.2019, a wysłane w zeszłym tygodniu, w którym prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie zawiadomienia naszego Mocodawcy pana Geralda Birgfellnera o możliwości popełnienia oszustwa na jego szkodę przez Jarosława Kaczyńskiego. Postanowienie zostało wydane po prawie 9 miesiącach od złożenia zawiadomienia" – poinformowali pełnomocnicy Geralda Birgfellnera, Roman Giertych i Jacek Dubois.Mecenasi podkreślili, że ich zdaniem wydane postanowienie jest niesłuszne i zostanie zaskarżone do sądu. Warto zauważyć, że dokument prokuratury powstał jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Z kolei dotarł do adresatów już po 13 października.Cezary Tomczyk z PO ocenił, że decyzja zapadła w tym terminie "po to, żeby Polska nie mogła się dowiedzieć o tym, że prokuratura pod wodzą PiS-u i Zbigniewa Ziobry umorzyła sprawę 'dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego'".Serię artykułów o planach budowy wieżowców opublikowała na początku roku "Gazeta Wyborcza". Prezes PiS w siedzibie partii omawiał prywatną inwestycję , którą miał sfinansować przejęty przez PiS państwowy bank. Kaczyńskiego nagrał Austriak Gerald Birgfellner , który przygotowywał plany inwestycji. Domaga się 40 mln zł za niezapłaconą fakturę.Według "Gazety Wyborczej" związana z PiS spółka Srebrna miała czerpać 99,9 proc. zysków z budowy słynnych już wieżowców w Warszawie. Gdyby inwestycja przyniosła straty, Srebrna natomiast nie traciłaby niemal nic. Jak to zrobiono? Dziennik ujawnił dokumenty , które miały być sporządzone pod okiem Jarosława Kaczyńskiego.Z informacji "Wyborczej" wynikało, że w papierach wskazano, iż spółka Srebrna wnosiła symboliczny wkład do spółki komandytowej, prawdopodobnie 5 tys. zł. I jedynie do tej kwoty miała ograniczać się jej odpowiedzialność.