Kłopotliwa sytuacja u rolnika Seweryna. Kim jest jego faworytka, która zdeklasowała inne kandydatki?

o raz szósty program "Rolnik szuka żony" zagościł na ekranach TVP. Do tej pory edycja przebiegała bez zbytnich uniesień i skandali, aż do szóstego odcinka. To w nim dowiedzieliśmy się, która z kandydatek jest faworytką rolnika Seweryna. Jego wybór zaskoczył pozostałe uczestniczki i wzbudził mieszane uczucia wśród widzów, którzy już wcześniej nie pałali do niej zbytnią sympatią. W tej serii "Rolnik szuka żony" swojej wymarzonej partnerki szuka ostatecznie czterech rolników: Jakub, Seweryn, Adrian i Sławomir. W programie wziął udział także Waldemar, ale z racji tego, że nie przypadła mu do gustu żadna z kandydatek, zrezygnował z dalszego udziału.Ale ten fakt nie był na tyle zaskakujący w tej odsłonie "Rolnika..." , żeby przebić ostatni, szósty odcinek. To w nim widzowie dowiedzieli się, która z mieszkających z Sewerynem dziewczyn, jest jego faworytką.Wszystkie trzy kandydatki musiały odpowiedzieć na serię bardzo szczerych pytań. W "zabawie" brał udział także gospodarz i to on wyciągnął pytanie, które wprost dotyczyło, jego pierwszego wyboru. Seweryn bez owijania w bawełnę stwierdził, że od początku była to Marlena. To wyznanie całkowicie zmieniło atmosferę w jego domu i ośmieliło pozostałe kandydatki: Asię i Dianę do wyznań na temat Marleny.Marlena ma 22 lata i jest absolwentką trzech kierunków – architektury krajobrazu, dekoracji wnętrz oraz florystyki. Pracuje oraz zbiera pieniądze na założenie własnej kwiaciarni. Uwielbia otwarte przestrzenie, przyrodę oraz przede wszystkim kwiaty. Lubi gotować, a także rysować. Kocha sport i muzykę. Szuka mężczyzny, który myśli poważnie o związku i który planuje ślub oraz dzieci.Jeszcze podczas zapoznawania się Marlena wzbudziła mieszane uczucia u pozostałych kandydatek i widzów. Chodzi o ogromną pewność siebie, którą Marlena zaprezentowała podczas pierwszego spotkania z rolnikiem.Zdaniem widzów kandydatka nie grzeszyła skromnością i za bardzo podkreślała swoje walory. Niektórzy komentowali, że jest wręcz arogancka. Z kolei inne uczestniczki wytknęły jej młody wiek. Uważały ją za niedojrzałą i niegotową na stworzenie poważnego związku z Sewerynem. Jak widać, patrząc na wyznanie rolnika, myliły się.źródło: TVP