Córka Przybylskiej na razie nie zostanie aktorką. Zawarła umowę z ojcem

liwia Bieniuk marzy, by pójść w ślady mamy, Anny Przybylskiej. Na razie 16-latka musi jednak odłożyć swoje aktorskie plany, bo na pierwszym miejscu postawiła wykształcenie. Jak podaje magazyn "Party", nastolatka taką umowę zawarła ze swoim ojcem Jarosławem Bieniukiem.Oliwia Bieniuk uczy się w liceum o profilu teatralno-filmowym. To ta sama szkoła, do której uczęszczała jej mama Anna Przybylska. Na razie nie zanosi się jednak na to, że szybko zobaczymy 16-latkę w profesjonalnej produkcji. A wszystko przez umowę, jaką dziewczyna zawarła ze swoim ojcem.– Oliwia dostaje bardzo dużo propozycji filmowych i serialowych, ale na razie jej tata konsekwentnie je odrzuca. Mają oboje taką umowę, że najpierw Oliwia musi zdać maturę. Na razie Jarosław Bieniuk pozwolił córce wystąpić w kilku reklamach, ale tylko dlatego, że taka praca trwa krótko i nie przeszkadza w nauce – miał zdradzić znajomy rodziny w rozmowie z magazynem "Party".Córka Bieniuka cały czas szlifuje jednak swój warsztat. Podobno chodzi na warsztaty do aktorki Katarzyny Figury. Mimo to w życiu nastolatki na pierwszym miejscu na razie są przygotowania do matury.Warto wspomnieć, że nie tak dawno wiele osób podkreślało wyjątkową urodę Oliwii Bieniuk . Nie brakowało sugestii, że jest bardzo podobna do swojej mamy. A filmowy debiut 16-latka i tak ma już za sobą. Wystąpiła w szkolnej produkcji Zespołu "The Glimmer Project" pod tytułem "Glimmer".źródło: " Party