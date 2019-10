Głosowania ws. brexitu nie będzie. Wniosek Borisa Johnsona zablokowany w parlamencie

Wniosek rządu Borisa Johnsona o przeprowadzenie głosowania w sprawie umowy brexitowej odrzucony. • Fot. 123rf

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

piker Izby Gmin John Bercow odrzucił wniosek brytyjskiego rządu o przeprowadzenie głosowania w sprawie umowy brexitowej. Chodzi o porozumienie wynegocjowane między rządem Borisa Johnsona a Unią Europejską.Jak podaje BBC, John Bercow przypomniał, że wniosek w sprawie umowy został złożony przed parlamentarzystami już w sobotę, a dyskusja na jego temat w poniedziałek byłaby "powtarzalna i nieuporządkowana".Głosowanie w tej sprawie miało odbyć się w sobotę, jednak posłowie przyjęli tylko poprawkę związaną z brexitem. Bercow przy odrzucaniu wniosku powołał się na przepisy mówiące o tym, że podczas jednej sesji parlamentu nie można dwukrotnie zgłaszać tej samej ustawy. A obrady rozpoczęły się już w weekend.A przecież kiedy członkowie Rady Europejskiej kilka dni temu powiedzieli w końcu "tak" umowie brexitowej wynegocjowanej przez Borisa Johnsona, wydawało się, że to już ostatnia prosta przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.Przypomnijmy, że pierwsza próba poddania wniosku pod głosowanie zakończyła się niepowodzeniem , w związku z przyjęciem przez deputowanych poprawki zobowiązującej premiera do skierowania do Brukseli prośby o przesunięcie terminu brexitu.źródło: BBC