Tysiące protestujących na ulicach Londynu. Johnson wściekły po głosowaniu ws. brexitu

brażony Boris Johnson i konserwatyści opuszczający salę – tak skończyło się dzisiejsze głosowanie w Izbie Gmin. Wiele wskazywało na to, że jeśli wszystko pójdzie po myśli Borisa Johnsona i negocjatorów umowy brexitowej zaakceptowanej przez unijnych przywódców, to Wielka Brytania będzie mogła wyjść z UE już ostatniego dnia października. Parlament powiedział jednak "nie". Gorąco było nie tylko w parlamencie, bo tysiące protestujących wyszły na ulice Londynu.Kiedy członkowie Rady Europejskiej kilka dni temu powiedzieli w końcu "tak" umowie brexitowej wynegocjowanej przez Borisa Johnsona , wydawało się, że to już ostatnia prosta przed wyjściem Wielkiej Brytanii ze Unii Europejskiej.Jak się jednak okazuje za tą prostą drogą zaczyna się kolejny zakręt. I to na brytyjskim podwórku. Porozumienie przygotowane przez unijnych i brytyjskich negocjatorów jest konieczne, aby uniknąć chaosu przy opuszczaniu wspólnoty przez Wielką Brytanię.Zatwierdzić musi je Parlament Europejski, państwa członkowskie i brytyjski parlament. Gdyby wszystko poszło po myśli premiera Johnsona Wielka Brytania mogłaby opuścić Unię już 31 października.Już jednak wiadomo, że w tym roku brexitu nie będzie. Brytyjski parlament nie poparł premiera w tej sprawie. To oznacza, że Brytyjczycy opuszczą UE najwcześniej 31 stycznia.Wszystko przez poprawkę zgłoszoną przez sir Olivera Letwina i Hilarego Benna. Chcieli oni bowiem uniknąć sytuacji, w której mimo poparcia umowy proces legislacyjny ustawy nie zakończyłby się do końca października.Teraz Johnson musi ponownie zwrócić się do unijnych przywódców o kolejne przesunięcie terminu. Johnoson zagroził, że do brexitu i tak dojdzie do końca października.W trakcie głosowania w brytyjskim parlamencie na ulicach Londynu przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej protestowały tysiące Brytyjczyków. Są zniecierpliwieni przeciągającym się procesem brexitowym , ale po decyzji Izby Gmin tłumy zaczęły wiwatować. Protestujący chcą także ponownego referendum ws. wyjścia ze wspólnoty. Obywatele Wielkiej Brytanii są jednak podzieleni, bo w tym samym czasie w Manchesterze odbył się marsz zwolenników wyjścia z UE.