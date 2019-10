W tym roku o nim nie zapomnieli. Lewandowski nominowany do Złotej Piłki!

Robert Lewandowski nominowany do Złotej Piłki. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

obert Lewandowski po raz czwarty znalazł się w gronie nominowanych do Złotej Piłki. Wyróżnienie jest przyznawane przez magazyn "France Football". Polak wrócił do prestiżowego grona po tym, jak rok temu został pominięty.W tym roku to już pewne – Robert Lewandowski jest nominowany do Złotej Piłki. Potwierdzenie tej informacji można znaleźć na Twitterze, gdzie przedstawiciele "France Football" zamieścili pełną listę wyróżnionych.Przypomnijmy, że w 2017 roku Lewandowski zajął w tej rywalizacji 9. miejsce, a rok wcześniej był na 16 pozycji. Z kolei w 2015 r. wylądował tuż za podium.W tym roku obecność Lewandowskiego w tym prestiżowym gronie była do przewidzenia. Reprezentant Polski trafia do siatki praktycznie w każdym meczu Bayernu Monachium. Ponadto miał spory udział w wywalczonym przez biało-czerwonych awansie na Euro 2020 Do Złotej Piłki oprócz Lewandowskiego zostali nominowani: Sadio Mane, Sergio Aguero, Frenkie de Jong, Hugo Lloris, Dusan Tadić, Kylian Mbappe, Trent Alexander-Arnold, Donny van Beek, Pierre-Emerick Aubameyang, Marc-Andre Ter Stegen, Cristiano Ronaldo, Alisson, Matthijs Ligt, Karim Benzema, Georginio Wijnaldum, Virgin van Dijk, Bernardo Silva, Heung-min Son i Roberto Firmino.źródło: " France Football