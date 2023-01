nt_logo

Anthony Hopkins świętuje 47 lat trzeźwości. Aktor podzielił się cenną radą

Anthony Hopkins ma powód do świętowania. Brytyjski aktor od 47 lat jest trzeźwy.

Zdobywca Oscara za "Milczenie owiec" i film "Ojciec" podzielił się życiową radą z alkoholikami.

Gwiazdor opowiedział także o swoich zmaganiach z nałogiem.

nthony Hopkins korzysta dość aktywnie z profili w mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami zarówno nagraniami, na których się wygłupia, jak i cennymi radami. Tym razem zdobywca dwóch Oscarów obwieścił w internecie, że świętuje 47 lat trzeźwości i zwrócił się do młodych alkoholików ze słowami otuchy.

Anthony Hopkins wykorzystał swoje zasięgi w mediach społecznościowych, by zwrócić uwagę na problem alkoholizmu. Ceniony aktor od prawie 5 dekad jest trzeźwy, czym pochwalił się w poście na Instagramie. Jak sam przyznał, chce, żeby jego celebracja była okazja do tego, aby pomóc tym, którzy wciąż żyją w nałogu.

– Jestem zdrowiejącym alkoholikiem i zdaję sobie sprawę z tego, że istnieją tacy ludzie, którzy w dzisiejszych czasach walczą z wykluczeniem, nienawiścią i bezkompromisowością. Mówię wam: bądźcie dla siebie dobrzy. Bądźcie mili. Trzymajcie się z dala od kręgu toksycznych osób, jeśli was obrażają. Żyjcie swoim życiem. Bądźcie dumny ze swojego życia – oznajmił 85-letni hollywoodzki gwiazdor.

Na noworocznym nagraniu aktor wspominał swoje zmagania z alkoholizmem, nazywając go "rozpaczliwą sytuacją". – Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że był to rodzaj stanu psychicznego, fizycznego, emocjonalnego, który nazywa się uzależnieniem. (...) Nie jestem ekspertem od narkotyków. Nie jestem ekspertem od niczego. Nie wiem nic poza tym, że znalazłem życie, w którym nikt i nic mnie nie dręczy – wyjaśnił.

Hopkins zwrócił się do młodych alkoholików z poradą, zachęcając ich, by porozmawiali o swoim problemie z kimś bliskim i zaufanym, bądź z doradcą. – Na całym świecie istnieją 12-etapowe programy, (...), które pomogą wam zrozumieć siebie. To nic nie kosztuje, a da wam zupełnie nowe życie – podkreślił Brytyjczyk.

– Więc gdziekolwiek jesteś, wezwij pomoc. Nie wstydź się. Bądź z siebie dumny - cokolwiek robisz, nie pozwól nikomu cię poniżyć. Ciesz się tak, jak ja cieszę się z samego siebie, choć nic tak naprawdę nie wiem – skwitował laureat Oscara za "Milczenie owiec" i film "Ojciec".

