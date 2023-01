nt_logo

Na świecie też głośno o Black Eyed Peas w TVP. Media cytują też ziobrystów

Nie milkną echa po występie Black Eyed Peas na "Sylwestrze Marzeń" z TVP. Gwiazdy z zagranicy okazały wsparcie społeczności LGBTQ+

Takiej niespodzianki nie spodziewali się ewidentnie politycy prawicy. Ostro skrytykowali to, co wydarzyło się w Zakopanem

Ich głosy nie umknęły zagranicznej prasie. Odnotowano to, co napisali politycy Marcin Warchoł czy Janusz Kowalski

Black Eyed Peas dali czadu. Zagraniczne media cytują polskich polityków

egoroczny "Sylwester Marzeń" TVP upłynął pod znakiem wielu afer. Po rezygnacji Mel C, na scenie pojawiła się grupa Black Eyed Peas. Wystąpiła z przekazem o miłości i pokoju. Artyści zaznaczyli, że są solidarni ze społecznością LGBTQ+. Mieli na sobie tęczowe opaski. Po tym o imprezie w Zakopanem napisała zagraniczna prasa. Nie umknęły im twitterowe wpisy polityków Solidarnej Polski.

Wielu zagranicznych i polskich internautów pochwaliło Mel C za to, że wycofała z występu na imprezie w Zakopanem. Opadły im jednak ręce, gdy dowiedzieli się, że na jej miejsce wskoczył słynny zespół Black Eyed Peas.

Apelowali i przekonywali ich, by nie śpiewali na "Sylwestrze Marzeń" z TVP, uświadamiając ich podobnie jak brytyjską wokalistkę, że publiczny nadawca m.in. "szczuje na społeczność LGBTQ+". Oni nie zrezygnowali. Przyjechali i dali czadu. Wtedy wielkie oczy zrobili politycy prawicy.

Zrobiło im się gorąco, gdy usłyszeli przemowę Will.i. ama. – Dedykujemy tę piosenkę wszystkim tym, którzy doświadczyli hejtu w tym roku. Społeczności żydowskiej - kochamy was, ludziom pochodzenia afrykańskiego - kochamy was, społeczności LGBTQ - kochamy was! – oznajmił ze sceny frontman grupy przed tym, jak wykonali hit "Where Is The Love?".

Choć gwiazdor TVP, Tomasz Kammel zapewnił, że każdy element show, w tym stylizacje artystów, został uprzednio uzgodniony z organizatorami imprezy, zdaniem prawicowych posłów było to karygodne i niedopuszczalne.

Zagraniczne media nie omieszkały napisać o tym, co wydarzyło się na sylwestrowym koncercie TVP2, ale także odnotowały, jak zareagowali polscy politycy, w tym przede wszystkim sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z ramienia Solidarnej Polski.

Przypomnijmy, że Marcin Warchoł wdał się w dyskusję na Twitterze z Will.i.amem. "Promocja LGBT w TVP2. WSTYD! To nie Sylwester Marzeń, lecz Sylwester Wynaturzeń" – zagrzmiał.

"Gdzie jest miłość? Jedność, tolerancja, zrozumienie, szacunek, różnorodność, włączanie. To jest miłość. Ludzie są ludźmi i wszyscy powinniśmy szanować i kochać każdą różnorodną osobę na świecie, ucząc się od niej. Kocham cię, kocham twój kraj" – odpisał lider Black Eyed Peas.

O występie amerykańskiej grupy w Zakopanem napisały m.in. serwisy TMZ, The Daily Beast czy brytyjski Daily Mail oraz Metro. Chociażby w tym ostatnim tytule zacytowano także Janusza Kowalskiego. "Homopropaganda w TVP za 1 milion dolarów. To nie była dobra zmiana. Wstyd" – ocenił na Twitterze poseł Solidarnej Polski.

Nadmieńmy, że w poniedziałek 2 stycznia Zbigniew Ziobro i jego otoczenie zwołali w Sejmie specjalną konferencję prasową poświęconą imprezie, którą można było oglądać na TVP2.

"Było dla nas rzeczą zaskakującą, kiedy telewizja publiczna zdecydowała się na świadomy udział w promowaniu symboli i wartości, które są zaprzeczeniem wartości bliskim naszym wyborcom i naszym przekonaniom" – grzmiał Ziobro. Przekonywał jednocześnie, że tęcza jest dziś "symbolem opresji".