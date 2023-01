N

Nieważne czy powziąłeś noworoczne postanowienia, czy nimi gardzisz – styczeń to czas, w którym wielu z nas próbuje małymi kroczkami ogarnąć swoje życie. Chcemy wyrobić nowe nawyki, lepiej zarządzać czasem czy po prostu więcej spacerować. Pomogą nam w tym... aplikacje, bo te są przecież dzisiaj od wszystkiego. Tych 6 jest szczególnie wartych polecenia.

Aplikacje mogą pomóc nam w ogarnianiu życia Fot. Unsplash / Jenny Ueberberg

Życie z technologią jest o wiele łatwiejsze, przynajmniej w teorii. Jeśli czegoś potrzebujemy, prawdopodobnie istnieje aplikacja, która może nam w tym pomóc. Niektórzy twierdzą z oburzeniem, że nie powinniśmy polegać na naszych smartfonach, ale przecież... i tak z nich korzystamy. Oprócz social mediów i gier warto więc mieć na telefonie aplikacje, które są dla nas korzystne i mogą poprawić jakość naszego życia. Zwłaszcza że ich pobranie jest darmowe i trwa chwilę.

W nowym roku często podejmujemy decyzje o poprawie naszego życia, a aplikacje mogą być do tego przydatne. Warto jednak pamiętać, że samo ściągnięcie aplikacji nigdy nie wystarczy. Apki nie wykonają za nas ciężkiej pracy, a jedynie wesprą nas na drodze do osiągnięcia celów. Reszta zależy już od nas, od naszej mobilizacji, systematyczności i zaangażowania.

Ale co (oprócz aplikacji przypominającej picie wody, krokomierza i... budzika) zainstalować? Oto 6 naszych propozycji.

6 aplikacji do ogarniania życia

Wszystkie dostępne są na iOS i Android.

1. Todoist

Aby być lepiej zorganizowanym

Mówiąc "ogarnę się", często mamy na myśli dosłowną organizację: dnia, tygodnia, miesiąca. A to oznacza: listy zadań i koniec z zapominaniem. Może nie brzmi to szczególnie kusząco, ale robienie listy rzeczy do zrobienia może być naprawdę fajne i motywujące. Naprawdę nie ma nic bardziej satysfakcjonującego od wykreślania po kolei każdego odhaczonego punktu. Udało się!

Jedną z najpopularniejszych aplikacji do zadań jest Todoist. Tworzysz w niej jednorazowe i powtarzające się zadania i ustawiasz przypomnienie, dzięki czemu na pewno o niczym nie zapomnisz. Oprócz tego możesz pogrupować zadania na kategorie (np. osobiste, praca) i zarządzać projektami, do czego możesz zaprosić również inne osoby. Aplikacja jest funkcjonalna i przejrzysta, możesz synchronizować ją na wszystkich urządzeniach i przyda ci się zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Aplikacja jest bezpłatna. Wersja pro (do 500 projektów, nieograniczona liczba przypomnień, zapraszanie do 25 osób do każdego projektu) kosztuje 18 złotych miesięcznie lub 173 złote w przypadku rozliczenia rocznego. Jest dostępna w języku polskim.

2. Forest: Stay Focused

Aby odkleić się od telefonu

Zbyt dużo czasu "na telefonie" – wielu z nas ma dzisiaj ten problem. Scrollujesz, scrollujesz, aż nagle, nie wiadomo kiedy, mija godzina. Dostępnych jest wiele aplikacji, które mogą pomóc z uzależnieniem od smartfona. Owszem, jest w tym paradoks: aplikacja na telefon, która pomoże nam oderwać się... od telefonu. Ale dlaczego nie spróbować? Jeśli już jesteśmy przyklejeni do smartfona, to możemy przynajmniej użyć go dla autentycznej korzyści.

Forest: Stay Focused to wyjątkowo wdzięczna aplikacja dla tych, którzy chcą rzadziej używać telefonu. Jeśli chcesz odłożyć go na bok, ustawiasz czasomierz (od 10 do 120 minut) i idziesz robić coś produktywniejszego. Prawdopodobieństwo, że nie sięgniesz w tym czasie po smartfona, jest duże, bo... sadzisz wtedy swoje wirtualne drzewko. Jeśli zamkniesz aplikację i otworzysz, na przykład, Instagram, twoja roślinka obumrze (jeśli zrobisz to przez przypadek, otrzymasz powiadomienie i będziesz miał minutę, żeby powrócić do apki). Powiedzmy sobie szczerze, kto z nas chce uśmiercać drzewa?

Sadzenie wirtualnego lasu to nie wszystko. Forest: Stay Focused pozwala naprawdę zalesiać planetę. Jak? W wersji premium każda cyfrowa roślina daje ci monety, które możesz przeznaczyć na sadzenie prawdziwych drzew w pięciu afrykańskich krajach. Dzięki tej apce nie tylko zwiększysz więc swoją produktywność i nauczysz się mniej korzystać z telefonu, ale przyczynisz się redukcji śladu węglowego. Brzmi nieźle, prawda?

Aplikacja jest darmowa, wersja pro jest płatna i kosztuje 20,99 zł (płatność jest jednorazowa i "na zawsze"). Nie jest dostępna w języku polskim.

3. Avocation

Aby wypracować dobre nawyki

Pozostajemy przy temacie... sadzenia roślin. Aplikacji do wyrabiania nawyków jest masa i sporo z nich wartych jest polecenia jak Habitica, która wyróżnia się designem w stylu gry RPG. Nie można też nie wspomnieć o Fabulous – apce, do której pełny dostęp jest płatny i dość kosztowny, ale naprawdę warto w nią zainwestować. Przyjmuje bowiem ona rolę twojego mentora i dzięki systemowi powiadomień, mobilizacji i przypomnień efektywnie pomaga ci budować dobre nawyki (jest okres próbny, warto przetestować na własnej skórze).

My jednak polecamy nieco mniej popularną aplikację – Avocation. To atrakcyjna wizualnie apka, w której sam wybierasz nawyki, nad którymi chcesz popracować. Ustawiasz przypomnienie i codziennie zaznaczasz, jak ci idzie. Jeśli nie zapominasz o jedzeniu śniadania, piciu wody czy jakimkolwiek innym nawyku, który budujesz, w wirtualnej doniczce rośnie twoja własna roślinka. Wygląda to tak zabawnie i uroczo jak brzmi, a oprócz tego w Avocation znajdziesz kilkuminutowe lekcje o budowaniu nowych przyzwyczajeń.

Aplikacja jest darmowa, wersja pro jest płatna i kosztuje jednorazowo i "na zawsze" 49,99 zł. Nie jest dostępna w języku polskim.

4. Better Sleep

Aby lepiej spać

Nasze samopoczucie w dużej mierze zależy od snu, dlatego warto zadbać o jego jakość. Jedną z fajniejszych aplikacji "do spania" jest Better Sleep. Nie tylko jest wizualnie przepiękna, ale przede wszystkim funkcjonalna, użyteczna i zasobna w treść.

W Better Sleep znajdziemy medytacje i techniki przed snem, opowieści na dobranoc czy kojące dźwięki, z których możemy tworzyć własne relaksacyjne miksy. Aplikacja oferuje także m.in. siedmiodniowy program hipnozy sennej. To wszystko ma nam pomóc lepiej zasnąć, a każdy z nas może znaleźć sposób, który najbardziej mu odpowiada.

Better Sleep pomoże nie tylko zasnąć, ale również polepszyć jakość snu. Za pośrednictwem aplikacji możemy nagrać swój sen, dzięki czemu być może w końcu dowiemy się, dlaczego budzimy się niewyspani. Oprócz tego możemy ustawić stałą godzinę snu, a przypomnienie pozwoli nam przygotować się do wieczornego odpoczynku. Jedna z opcji umożliwia z kolei poznanie swojego chronotypu snu, czyli naszego wewnętrznego, "sennego" zegara.

Aplikacja jest darmowa. Wersja premium, która umożliwia dostęp do całej biblioteki, kosztuje 209,99 zł na rok. Nie jest dostępna w języku polskim.

5. I Am Sober - Jestem trzeźwy

Aby rzucić (dowolne) uzależnienie

Nie musisz być uzależniony od używek, aby pomyśleć o instalacji "I Am Sober" na swoim smartfonie. To aplikacja, która pomoże ci walczyć z każdym uzależnieniem, na przykład od zakupów online, słodyczy czy social mediów. Oczywiście apka na telefon magicznie nie pokona twojego nałogu i w poważniejszych przypadkach niezbędna może być pomoc specjalisty, ale może cię wesprzeć.

Jak? W bardzo prosty sposób. Za pomocą aplikacji śledzisz swoje postępy w trzeźwości (nie mamy tutaj oczywiście na myśli jedynie alkoholu), formułujesz cele, do których dążysz i budujesz zdrowsze nawyki. Możesz nawet policzyć, ile pieniędzy oszczędzasz na rzuceniu nałogu, chociażby papierosów.

"I Am Sober" odlicza też, ile godzin, dni, tygodni, miesięcy minęło od twojej decyzji o podjęciu walki z uzależnieniem oraz przyznaje ci wirtualne odznaki za kolejne kamienie milowe, co jest świetnym motywatorem. Aplikacja oferuje też miejsce na rozmowy ze społecznością, która przechodzi przez to samo, co ty. W końcu w grupie łatwiej jest stawić czoła demonom.

Aplikacja jest darmowa. Jest dostępna w języku polskim.

6. Calm

Aby ćwiczyć uważność i nauczyć się medytacji

Na koniec apka, która pomoże nam ogarnąć życie od zupełnie innej strony. W końcu wewnętrzna harmonia to fundament dobrego życia. Świetnych aplikacji do medytacji i uważności jest wiele (chociażby popularny Headspace, Evolve, Simple Habit czy Insight Timer), ale my polecamy Calm.

Lubiana przez celebrytów i gwiazdy aplikacja ma w swojej bibliotece dziesiątki medytacyjnych programów, które pogrupowane są tematycznie. Znajdziemy tu całe serie medytacji prowadzonych, które pomogą nam m.in. zwiększyć uważność, zmniejszyć stres, nauczyć się wdzięczności czy zwiększyć pewność siebie.

Calm jest również aplikacją do snu – oferuje relaksacyjną muzykę, kojące odgłosy natury czy opowiadania na dobranoc czytane przez gwiazdy. I mimo że dostęp do aplikacji nie należy do najtańszych, to warto się z nią zapoznać, jeśli planujesz w tym roku skupić się na swoim rozwoju wewnętrznym. Wiele bezpłatnych nagrań dostępnych jest również na kanale Calm na YouTube.

Aplikacja jest darmowa, wersja premium, która zapewnia dostęp do wszystkich materiałów jest płatna i kosztuje 224,99 zł rocznie. Nie jest dostępna w języku polskim.