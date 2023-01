nt_logo

Pachut podsumował najlepsze momenty ubiegłego roku. "Ta Mysza to najlepsze"

W listopadzie po finale programu "12 kroków do miłości" Doda zrobiła miłosny coming out

Podczas wakacji w Wietnamie wyjawiła, że jej wybrankiem jest Dariusz Pachut

W Nowy Rok ukochany piosenkarki zamieścił nagranie podsumowujące ostatnie dwanaście miesięcy

Nie zabrakło na nim kadru z ukochaną, którą nazywa pieszczotliwie "Myszą". Fani artystki szybko to podchwycili

Ukochany Dody podsumował rok. Fani artystki zareagowali na jego post

hoć na początku przez wiele tygodni ukrywali swoje uczucie przed opinią publiczną, to dziś ochoczo dzielą się swoim szczęściem. Mowa o Dodzie i jej ukochanym Dariuszu Pachucie. W pierwszy dzień 2023 roku sportowiec opublikował wyjątkowe nagranie. Skleił kadry z ulubionymi momentami z ubiegłego roku. W podsumowaniu nie zabrakło wokalistki. Fani szybko zareagowali.

Rok 2022 był dla Dody bardzo pracowitym czasem, ale jednocześnie pełnym pozytywnych emocji. Wokalistka wróciła na szczyty list radiowych rozgłośni z nowym muzycznym materiałem. Przeboje takie jak "Fake Love" czy "Melodia Ta" znalazły się na krążku "Aquaria", który szybko osiągnął status platynowej płyty.

W jej życiu prywatnym również dużo się działo. Widzowie Polsatu mogli oglądać program "12 kroków do miłości". Choć tam partnera nie znalazła, to sam udział w reality show był dla niej przede wszystkim podróżą w głąb siebie.

– Miłości nie da się tak przeanalizować, zaplanować ani na nią przygotować. Raczej potrzeba na nią czasu i braku kamer. Na pewno program pootwierał mi wiele klapek w głowie i pozwolił się oczyścić. Ostatecznie w ogóle nie żałuję, że to z siebie wyrzuciłam – zaznaczyła w wywiadzie dla "Party".

Rabczewska znalazła szczęście u boku Dariusza Pachuta. 37-latek jest ratownikiem medycznym, instruktorem strzelania i mistrzem Polski w brazylijskim jiu-jitsu, podróżnikiem, sportowcem, a także ambasadorem marki napojów izotonicznych i suplementów. Poza wspinaczką przepada za kajakarstwem, raftingiem, skokami ze spadochronem, a także nurkowaniem.

Partner Dody ma dwójkę dzieci, syna i córkę, z którymi ma bardzo dobre relacje. Ostatnio chwalił się wspólnym wypadem na narty z pociechami. Wokalistka i sportowiec mają za sobą pierwsze wspólne święta Bożego Narodzenia oraz Sylwestra.

Co prawda dla piosenkarki był to pracujący wieczór, gdyż występowała na imprezie Polsatu, czyli "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Zaśpiewała w trio z Marylą Rodowicz i Cleo, ale także dała czadu, odtwarzając z grupą tancerzy viralowy taniec "Wednesday". Za kulisami dopingował ją ukochany.

Zakochana para nie pojawiła się na ściance. Starają się w miarę możliwości odgrodzić życie prywatne od blasku fleszy i zainteresowania mediów, które jest nieuniknione z uwagi na popularność Dody. O północy obdarowali się czułymi pocałunkami, co pokazali na relacji InstaStory.

W Nowy Rok na profilu Pachuta zagościło zaś podsumowanie 2022 roku. Nie brakowało sportu, podróży, endorfin i... miłości. "Rok 2022. 43 loty samolotem. 12 629 przebiegniętych, przejechanych na rowerze i przepłynietych km. 2 z 10 najwyższych wodospadów świata dołożone do projektu Korona Wodospadów. 2 razy zepsuta zupa kalafiorowa. 1 Mysza. Teraz mamy rok 2023. Będzie więcej wyzwań, kilometrów, trochę życiowych zmian" – podkreślił.

Fani piosenkarki udzielili się pod postem jej partnera. Spodobało im się miłosne przezwisko. "Mysza najlepsza"; "Ta Mysza to najlepsze, co mogło Cię spotkać"; "Myszaaaaaa jak słodko!"; "Pozdrowienia dla Was, dużo ciepła bliskości i miłości w 2023" – komentowali.