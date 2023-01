nt_logo

"Był reanimowany na moich oczach". Stępień pierwszy raz tak opowiedziała o odejściu syna

M

Syn Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka zmarł w lipcu 2022 roku. Przegrał walkę z nowotworem

Mama Oliwiera wyznała, że leżała tuż przy umierającym dziecku. Obok był też jego tata

agdalena Stępień kilka miesięcy temu straciła synka Oliwiera, który chorował na rzadki nowotwór wątroby. Modelka opowiedziała w najnowszym wywiadzie, jak wyglądały ostatnie chwile chłopca. Odszedł u boku obojga rodziców.

Magdalena Stępień musiała stawić czoła wielkiej tragedii. Jej syn Oliwier miał zaledwie roczek, gdy zmarł na rzadką odmianę raka, który dotyczył wątroby. – Tylko ten, kto doświadczył śmierci dziecka, jest mnie w stanie zrozumieć – mówiła w szczerej rozmowie z naTemat.

W ubiegłym roku fani byłej uczestniczki "Top model" mogli śledzić w mediach społecznościowych, jak świeżo upieczona, samotna mama stara się pomóc swojemu synowi. Organizowała zbiórki pieniędzy i szukała najlepszych specjalistów.

Kiedy udało się uzbierać część pieniędzy, Stępień poleciała z pociechą do specjalistycznej kliniki w Izraelu. Mimo starań lekarzy pod koniec lipca stało się najgorsze. Oliwier Rzeźniczak zmarł.

Stępień o śmierci syna. "Był reanimowany na moich oczach"

Modelka udzieliła wywiadu magazynowi "Party", w którym wspomniała moment odejścia jej dziecka. – Był reanimowany na moich oczach. Odszedł w moich ramionach. Byłam obok ja, był obok Kuba, ale tematu Kuby już nie poruszam, ani kwestii z nim związanych – mówiła.

Niewiele pamięta z tego, co działo się później. Była bardzo rozemocjonowana. Trudno było jej uwierzyć w to, co się właśnie stało. Przyszedł jednak moment, że musiała się "pozbierać", wrócić do Polski i zorganizować pogrzeb.

– Myślę, że ja wtedy byłam w szoku, że to jest taki szał, że tak naprawdę robisz to, żyjesz w takim amoku i nie wiesz tak naprawdę, co się dzieje. Ja nie dość, że nie dopuszczałam do siebie śmierci Oliwiera, to jeszcze musiałam zorganizować wszystko: spakować się i wrócić do kraju na pogrzeb mojego dziecka, więc to był bardzo trudny czas, ale mało z tego czasu pamiętam – wyznała.

Dodajmy, że teraz Stępień chce się skupić na pomocy innym matkom, które znalazły się w podobnej sytuacji, jak ona przed kilkoma miesiącami, gdy zachorował jej syn. – Chcę odchodzić od bycia kojarzoną z Kubą. Bardziej chce być kojarzona jako mama Oliwierka, która robi coś dobrego dla innych – zaznaczyła.

– Tak to widzę. Chciałabym wspierać te osoby, chociaż oni zapewne w większości mają siebie. I razem to wszystko przeżywają. Może niektórym z nich moje wsparcie będzie potrzebne. Może niektórzy będą w stanie czerpać ode mnie siłę. Chociaż sama na razie nie mam jej bardzo dużo – zwierzyła się ostatnio dla naTemat.

Z kolei Jakub Rzeźniczak po śmierci syna zaskoczył wszystkich zmianami w swoim życiu. Wziął ślub z nową partnerką, dla której zostawił Stępień tuż przed porodem. Paulina Nowicka została żoną piłkarza, a ceremonia odbyła się na plaży w Miami.

Sportowiec od momentu ogłoszenia tego wydarzenia coraz chętniej dzieli się w mediach społecznościowych romantycznymi kadrami z wybranką. Rzadko jednak może liczyć na pochwały od internautów. Większość krytykuje jego zachowanie, zwracając uwagę na to, że zaledwie pięć miesięcy temu pożegnał syna.