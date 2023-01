nt_logo

Będzie zimowe szaleństwo? Mamy prognozę na ferie, szykują się anomalie

zy w tegoroczne ferie czeka nas zimowe szaleństwo? Z pierwszej, długoterminowej prognozy wynika, że raczej nie. W drugiej połowie stycznia możemy spodziewać się temperatur na plusie. Nieco chłodniej będzie w lutym, ale synoptycy nie mają złudzeń: zamiast białej zimy możemy się spodziewać co najwyżej śniegu z deszczem.

Po rekordowo ciepłym sylwestrze i Nowym Roku czekają nas zmiany w pogodzie. Do czwartku włącznie możemy spodziewać się temperatury na plusie (ale już bez rekordów, a pod koniec tygodnia – jak informowaliśmy w naTemat.pl – wróci zimowa aura z mrozem.

"W ten weekend w wielu miejscach, zwłaszcza w północno-wschodniej i wschodniej Polsce, ujemne temperatury powietrza utrzymają się przez całą dobę, a w nocy spadną nawet do wartości dwucyfrowych" – podsumowuje IMGW.

Prognoza pogody na ferie: znów anomalie, ale nie zimowe. Będzie bardzo ciepło

Na razie odwilż jest tak duża, że śnieg znika nawet ze szczytów, m.in. ze Śnieżki. A co nas czeka w ferie zimowe? W tym roku wypadają one w terminach od 16 stycznia do 26 lutego (zaczynają je województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie, kończą: woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie) i wszystko wskazuje na to, że oprócz przejściowego ochłodzenia uczniowie nie będą mogli raczej liczyć na zimowe szaleństwo.

Z długoterminowej prognozy IMGW wynika, że styczeń będzie miesiącem bardzo ciepłym (choć, jak prognozują synoptycy, temperatura w tym miesiącu wciąż powinna mieścić w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020). Od połowy miesiąca, a więc od początku ferii zimowych dla części uczniów, w większości regionów Polski termometry wskażą od 5 stopni Celsjusza w centralnej części kraju do nawet 7 stopni na Południu.

Pod koniec stycznia temperatura może spaść poniżej zera, ale nie na długo. Najzimniej będzie na wschodzie Polski. Nieco chłodniejszy będzie luty, ale i tak przez większość czasu temperatura utrzyma się na plusie. Zamiast śniegu prognozowany jest co najwyżej śnieg z deszczem. Ocieplenie widać m.in. na poniższym modelu:

Synoptycy podkreślają, że ocieplenie w grudniu, styczniu i lutym to element szerszego trendu.

"W Polsce sezon zimowy (grudzień-luty) charakteryzuje się znaczną zmiennością warunków termicznych, co oznacza, że z roku na rok mogą w naszym kraju wystąpić miesiące zarówno ekstremalnie chłodne (ze średnią temperaturą nawet poniżej -10,0 st. C, jak np. w styczniu 1963 i 1987 r., czy w lutym 1956 r.), jak i bardzo ciepłe (ze średnią w całym kraju powyżej 3,0-4,0 st. C, np. grudzień 2015 r., styczeń 2007 r., czy luty 1990 i 2020 r.)" – pisze IMGW.

"Niemniej dane z ostatnich 70 lat potwierdzają, że sezon zimowy w Polsce staje się coraz cieplejszy – wzrost średniej temperatury szacuje się na ok. 2,5 st. C (0,36 stopnia na 10 lat)" - dodaje Instytut.

Ferie zimowe: kiedy wypadają?

