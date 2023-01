nt_logo

Jak szybko się zrelaksować? Proste techniki na odstresowanie się

N

a co dzień możemy znaleźć się w bardzo różnych sytuacjach. Niektóre z nich potrafią być bardzo irytujące lub denerwujące. Są jednak proste sposoby na szybkie rozładowanie napięcia w organizmie. Warto się ich nauczyć. Przedstawiamy techniki na szybkie zrelaksowanie i odstresowanie się.

Wielu ludzi żyje w pośpiechu. Każdy z nas mierzy się na co dzień z mniejszym lub większym stresem, który czasem mobilizuje, a innymi razy paraliżuje. Jak mu się nie dać? Oto sposoby na szybkie odstresowanie się i zrelaksowanie.

Choć brzmi to banalnie, to w pierwszej kolejność trzeba przestać negatywnie myśleć. Powtarzajmy sobie z pewnością w głosie, że "wszystko jest w porządku". Zacznijmy robić coś, co sprawia nam przyjemność (np. słuchajmy muzyki lub obejrzyjmy film), co skutecznie nas odciągnie od rozmyślania nad negatywami. Pamiętajmy jednak, by skupiać się na tym, co robimy w danej chwili.

Głębokie oddychanie

Oddychanie jest niezbędne dla życia, a także dla opanowania stresu. Oddychajmy przez nos: powoli, przeponą (czyli tak by podczas tego procesu pracowały przede wszystkim dolne żebra, a nie górna część klatki piersiowej) i w równym rytmie.

Spacer na łonie natury

Aktywność fizyczna, nawet związana z samym chodzeniem, jest bardzo ważna nie tylko dla naszego ciała, ale także dla umysłu. Już 20 minut pomoże nam się wyciszyć. Weźmy głęboki oddech, zacznijmy spokojnie oddychać i skupmy wówczas swoją uwagę nie na naszych wcześniejszych myślach, ale na tym, co nas teraz dookoła otacza: szumie wiatru, zapachach, widoku nieba, roślin, zwierząt, na przechodniach czy ciekawych zjawiskach, których jesteśmy świadkami.

Medytacja

Jeżeli masz chwilkę, zacznij medytować. Regularna medytacja pomoże uspokajać myśli i odciągnie od negatywnego myślenia.

Usiądź swobodnie w zacisznym miejscu, weź głęboki oddech przeponą, a po chwili spokojnie i dość powoli wypuszczaj powietrze z płuc. Skoncentruj się na oddechu i za każdym wydechem powtarzaj jedno słowo o neutralnym wydźwięku, które będzie twoją mantrą. Nie wyczekuj jednak usilnie momentu odprężenia. Jeśli skupisz się na samej medytacji, on sam przyjdzie. Medytuj przez 20-30 minut codziennie.

Masaż

Niezawodnym sposobem jest na rozluźnienie mięśni i ukojenie nerwów jest masaż ciała, jednak ktoś musi nam w nim pomóc. Najpierw wzdłuż mięśnia w kierunku serca lekko głaszczemy skórę. Następnie rozcieramy, czyli robimy okrężne nieco mocniejsze ruchy opuszkami palców, samym nadgarstkiem lub dłonią. Potem ugniatamy mięśnie, gdzie używamy większej, punktowej siły i przesuwamy nacisk dalej. Na koniec masażu ponownie je głaszczemy.

Trening relaksacyjny Jacobsona

Jak podkreślał amerykański psychiatra Edmund Jacobson, który na przełomie lat 20. i 30. XX w. opracował swój trening relaksacyjny, "zaniepokojony umysł nie może istnieć w zrelaksowanym ciele".

Stąd ważne jest rozluźnienie zarówno mięśni, jak i umysłu. Takie ćwiczenia przynoszą ukojenie niemal natychmiast, jeśli skupimy się na nim, na jego wykonywaniu, a nie na samym końcowym rezultacie. Warto wykonywać je przez kilkanaście minut dziennie codziennie, bo wraz z dłuższą praktyką w treningu, szybciej będziemy w stanie poczuć odprężenie.

Najpierw odrzućmy rozpraszacze w postaci telefonu, czy telewizora. Usiądźmy swobodnie, a najlepiej połóżmy się na plecach. Po kilku głębokich wdechach i powolnych wydechach po kolei zacznijmy napinać i rozluźniać przez 5 sekund po 2-3 razy kolejne partie mięśni: najpierw po jednej stronie ciała, a potem po drugiej lub jednocześnie.

Można zacząć od stóp w górę aż do mięśni twarzy. Napinając wcześniej tylne mięśnie szyi, które przeważnie są najbardziej napięte, trzeba odchylić głowę do tyłu. Na twarzy warto wykonać ćwiczenia z napięciem powiek, mięśni wokół oczu, zrobić tzw. dzióbek, zacisnąć zęby i docisnąć do podniebienia język.

Po każdym napięciu zróbmy króciutką przerwę i skupmy się na tym, jak czują się nasze mięśnie, które były przed chwilą napięte. Po treningu zrób parę swobodnych wdechów i wydechów oraz myśl o swoim bezpiecznym miejscu. Lekko potrząśnij dłońmi, rękoma, stopami i nogami, a po minucie, dwóch wstań.

Rozmowa z bliską osobą lub zabawa ze swoim zwierzakiem

Jeżeli mamy możliwość, otoczmy się bliskimi nam osobami i zwierzętami. Rozmawiajmy z nimi i bawmy się. Skupmy się na tym, żeby odciągnąć nasze myśli od złych rzeczy i zadać o higienę naszego umysłu. Warto też sięgnąć po telefon do kogoś zaufanego i opowiedzieć o tym, co nas trapi i "wyrzucić" z siebie frustrację. Ciepła słowa i rady od najbliższych zawsze są budujące.

Wyciszenie się i drzemka

W uspokojeniu się pomoże nam też drzemka, a przynajmniej leżenie w spokoju . Zasłońmy okna, połóżmy się w ciszy i przykryjmy, żeby było nam ciepło.

Picie ziołowych naparów

Złagodzić poczucie stresu może też picie ziołowych naparów. Uspokajająco zadziałają przede wszystkim liść melisy, korzeń kozłka lekarskiego (waleriany), ziele dziurawca, serdecznika, passiflory (męczennicy) oraz kwiat lawendy.

Wzięcie ciepłej kąpieli z olejkami do aromaterapii

Zrelaksujemy się również, biorąc mocno ciepłą kąpiel lub prysznic, szczególnie w towarzystwie olejków eterycznych. Wysoka temperatura przyspieszy krążenie krwi i rozluźni nasze mięśnie.

Jeżeli nie możemy pozwolić sobie na kąpiel, rozprowadźmy przynajmniej wokół siebie zapach mięty, lawendy, paczuli, drzewa herbacianego, jaśminy, bergamoty, róży lub geranium.