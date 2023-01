nt_logo

Włosi złapali sprawcę ataku na turystkę z Izraela. To 25-letni imigrant z Polski

W Sylwestra na jednym z dworców w Rzymie doszło do ataku na turystkę z Izraela. Młoda kobieta dźgnięta nożem trafiła do szpitala

Od tego czasu trwała obława na napastnika. Udało się go zatrzymać we wtorek

Jak podaje włoska agencja Ansa, Aleksander Mateusz Ch., polski bezdomny został zatrzymany w sprawie tej napaści

sylwestrowy wieczór media m.in. we Włoszech i Izraelu obiegła informacja, że Izraelka została dźgnięta na stacji kolejowej w Rzymie. Chciała tam kupić bilet na pociąg na lotnisko. Jak się okazuje, zrobił to bezdomny Polak. Został już zatrzymany. Miał się rzucić na kobietę, kiedy zobaczył u niej żydowskie symbole.

Jak relacjonowały media w obu krajach, izraelska turystka została pchnięta nożem i ranna na dworcu kolejowym w Rzymie w sobotę wieczorem. Jak wówczas informował portal Il Giornale, napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, a policja rozpoczęła poszukiwania.

Atak na izraelską turystkę w Rzymie

"Atak miał miejsce na rzymskiej stacji kolejowej Termini, gdy kobieta jechała na lotnisko, aby wrócić do Izraela w sobotę wieczorem" – podawał w poniedziałek The Times of Israel.

Z relacji izraelskiego portalu wynikało, że napastnik podszedł do kobiety, gdy była przy automacie biletowym. Izraelka została przewieziona do rzymskiego szpitala Policlinico Umberto I. Jej stan nieco już się ustabilizował.

Ofiarę odwiedził także izraelski konsul. Jak przekazał po wizycie w szpitalu, jej rany nie zagrażają życiu, a kobieta powoli dochodzi do siebie.

W mediach można też zobaczyć wideo z ataku. Widzimy na nim mężczyznę trzymającego jasnoniebieską plastikową torbę, który powoli podchodzi do kobiety stojącej przy automacie biletowym i nagle chwyta ją i dźga w klatkę piersiową. Następnie popycha ją na podłogę. Kiedy ona wstaje i zaczyna się z nim zmagać, ten ponownie ją dźga, po czym ucieka. Media spekulowały wówczas, że mógł to być nieudany napad.

Polski bezdomny zatrzymany ws. ataku na Izraelkę

We wtorek udało się zatrzymać sprawcę tego ataku. Jak podaje włoska agencja Ansa, Aleksander Mateusz Ch., 25-letni polski bezdomny został zatrzymany w sprawie napaści na 24-letnią obywatelkę Izraela. Dokonało tego dwoje karabinierów poza służbą (mąż i żona) w okolicy dworca w Mediolanie.

Jego identyfikację uzyskano dzięki analizie kamer bezpieczeństwa znajdujących się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz stacji kolejowej. Polak trafił do aresztu w Mediolanie.

Włoskie media podały również, że mężczyzna jest poszukiwany w Polsce za kradzież. Z relacji włoskich mediów wynika też, że kobieta została zaatakowana po tym, jak bezdomny mężczyzna zobaczył na jej plecaku żydowskie symbole.

Agencja prasowa Ansa przekazała, że mężczyzna zostanie prawdopodobnie oskarżony o próbę zabójstwa na tle rasowym.

Z zatrzymania napastnika zadowolenie wyraziły już władze we Włoszech. – Wyrażam wielką satysfakcję z natychmiastowej identyfikacji i późniejszego zatrzymania napastnika na dworcu Termini – stwierdził minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi.