Służby szybko nie opuszczą Zatoki Sztuki? Prokuratura Krajowa zabrała głos

O

Sprawa Iwony Wieczorek od ponad dekady jest nierozwiązana. Ale w ostatnim czasie policja bada wiele nowych tropów

Jednym z nich są działania wokół dawnej Zatoki Sztuki, choć oficjalnie śledczy nie mówię, że chodzi o Wieczorek

Prokuratura ujawniła we wtorek, co dalej z czynnościami w Sopocie

d lata 2010 roku służby próbują ustalić, co się stało z Iwoną Wieczorek. W ostatnim czasie głośno jest o poszukiwaniach śledczych wokół dawnej Zatoki Sztuki w Sopocie. Prokuratura przekazała właśnie, co dalej z działaniem służb w tym miejscu.

Przypomnijmy, że 19-letnia wówczas Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Dziewczyna wracała piechotą z sopockiego klubu "Dream Club". Po godz. 4 dzwoniła do koleżanki Adrii, a niedługo później rozładowała się jej komórka.

Działania służb w dawnej Zatoce Sztuki

W ostatnim czasie jednak coraz więcej dzieje się w jej sprawie. Śledczy zabezpieczyli przed świętami teren dawnej Zatoki Sztuki, gdzie przeprowadzono pierwsze czynności pod nadzorem prokuratury. – Z uwagi na dobro postępowania nie udzielamy informacji na temat trwających czynności procesowych – przekazał wówczas w rozmowie z naTemat.pl Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej.

Nieoficjalnie jednak wiadomo, że przeszukania są związane z zaginięciem Iwony Wieczorek. Miał je zlecić ten sam małopolski wydział prokuratury, który zajmuje się sprawą 19-latki. – Wygląda na to, że w tej chwili te działania to poszukiwania zwłok – powiedział "Wydarzeniom" były policjant Dariusz Nowak.

Jak jednak informuje trójmiejska "Gazeta Wyborcza" sprzed budynku dawnej Zatoki Sztuki został zabrany już wojskowy namiot i wozy ze sprzętem kryminalistycznym. Zostali za to policjanci, którzy całą dobę pilnują obiektu.

Prokuratura: Czynności cały czas są prowadzone

Gazeta zapytała prokuraturę, co to znaczy i co dalej z tą częścią śledztwa. – Czynności cały czas są prowadzone i nie jestem w stanie określić, kiedy się zakończą – przekazał prok. Karol Borchólski z biura prasowego Prokuratury Krajowej.

Prokuratura nie chce udzielać więcej informacji o prowadzanych działaniach. Jak pisze "GW", nie wiadomo, jakie ślady i materiały zabezpieczono do dalszych badań. – Prowadzone jest śledztwo i prokurator referent zakazał przekazywania jakichkolwiek informacji na tym etapie sprawy – skwitował Borchólski w rozmowie z dziennikiem.

Dodajmy, że o Zatoce Sztuki było głośno w związku z przestępstwami ujawnionymi przez lokalnych dziennikarzy: dotyczyły działań Krystiana W. ps. "Krystka" (oskarżony o 65 przestępstw, w tym 40 o charakterze seksualnym) i jego współpracowników (m.in. Marcina T. "Turka", współwłaściciela Zatoki Sztuki). Obecnie w budynku dawnej Zatoki Sztuki mieści się Nowa Zatoka. Jest to restauracja z owocami morza.

W zeszłym tygodniu prokuratura informowała jedynie, że "czynności procesowe w budynku rozpoczęły się kilka dni temu oraz że "są kontynuowane". Dziennikarze zwracają jednak na to, że właściciel Zatoki Sztuki, Marcin T., był także współwłaścicielem Dream Clubu, który opuściła Iwona Wieczorek w noc zaginięcia. W obu klubach miał też bywać "łowca nastolatek" ps. "Krystek".