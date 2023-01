nt_logo

To ona wygrała pierwszą edycję "MasterChefa Juniora". Dziś wygląda zupełnie inaczej

Od premierowego sezonu "MasterChef Junior" w Polsce minęło 7 lat. W tamtym czasie serca widzów i jurorów skradła Natalia Paździor

Nastolatka wygrała kulinarne show. Dziś ma już 18 lat i wygląda zupełnie inaczej niż pamiętamy ją z programu

atalia Paździor w 2016 roku wygrała pierwszą edycję programu "MasterChef Junior". Była wówczas małą dziewczyną, taką też zapamiętali ją widzowie. Dziś jest już pełnoletnia i przeszła ogromną przemianę wyglądu.

Gotowania nauczyła się w wieku 6 lat od swojej babci. Przez kolejne lata szlifowała smykałkę do kulinariów. Kiedy razem z rodziną dowiedziała się, że w Polsce startują castingi do "MasterChefa" postanowiła spróbować swoich sił.

Okazało się, że na każdym etapie świetnie sobie poradziła. Pokazała swój wyjątkowy talent, przygotowując potrawy na najwyższym poziomie. Jurorzy byli pod wrażeniem jej zdolności. 12-letnia wówczas Natalia urzekła ich też swoją osobowością.

Dotarła aż do finału, w którym przegrał z nią 14-letni Kuba Tomaszczyk. Natalia zajęła wymarzone 1. miejsce. Warto wspomnieć, że Tomaszczyk podszedł do udziału w "MasterChefie" raz jeszcze, jednak już nie w wersji "Junior". Wówczas dopiął swego i wygrał kulinarne show.

Natomiast w 2016 roku Natalia Paździor wygrywając pierwszy w historii polskiej telewizji tytułu "MasterChefa Junior" - otrzymała czek na 15 tys. złotych, wielofunkcyjnego robota kuchennego oraz wycieczkę zagraniczną dla całej rodziny.

Laureatka nie kryła zaskoczenia i wzruszenia. – Jestem w szoku. Nie wierzę, że wygrałam – mówiła. Od tamtego momentu minęło kilka lat, ale Paździor nie spoczęła na laurach. Prowadziła warsztaty kulinarne dla dzieci, próbowała swoich sił na Youtube, a także miała swój własny program w telewizji WP. Była również gościem na planie kolejnych edycji "MasterChefa Juniora".

Jak dziś wygląda i czym się zajmuje Natalia Paździor – zwyciężczyni pierwszej edycji "MasterChefa"?

Dziś Natalia skupia się na nauce w liceum. Uczęszcza do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Swoją przyszłość jednak zawodowo nie łączy z gotowaniem. Interesuje ją architektura wnętrz. W tyk kierunku chciałaby się kształcić.

Zupełnie jednak nie odpuściła gotowania. Nadal uważa to za swoją pasję. – Muszę się teraz skupić na nauce, bo planuję iść na architekturę wnętrz, ale gotowanie nadal mi towarzyszy. Myślę, że gotowanie będzie ze mną zawsze. Gotuję w wolnych chwilach dla rodziny i przyjaciół i to jest taka moja pasja – mówiła w "Dzień dobry TVN" w 2020 roku.

Paździor aktywnie działa też w mediach społecznościowych. Na Instagramie i TikToku ma rzeszę obserwatorów, z którymi jest w stałym kontakcie. Może więc zobaczyć, jak dziś wygląda zwyciężczyni pierwszej edycji "MasterChefa Juniora". Natalia kilka tygodni temu skończyła 18 lat i przeszła niemałą przemianę wyglądu.

Przypomnijmy, że "MasterChef Junior" to talent-show TVN, w którym w gotowaniu rywalizują dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Jak do tej pory zrealizowano już 7 edycji tego formatu.