nt_logo

Granerud odpalił prawdziwą bombę przed konkursem. Duża wpadka i niepokój Kubackiego

H

Norweg Halvor Egner Granerud najlepszy w serii próbnej w Bischofshofen

Norweg odpalił bombę i zamierza wygrać zawody 71. Turnieju Czterech Skoczni

Najlepszym z Polaków był Kamil Stoch, Dawid Kubacki zaliczył dużą wpadkę

Czwarty konkurs 71. Turnieju Czterech Skoczni zamknie rywalizację w imprezie

alvor Egner Granerud skoczył 140,5 metra i był najlepszy w serii próbnej przed czwartym konkursem 41. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Czwarte miejsce zajął Kamil Stoch (136,5 metra), a dopiero szesnasty był Dawid Kubacki, który skoczył tylko 129 metrów. To pierwsza taka wpadka naszego lidera podczas TCS i niepokojący sygnał przed zawodami. Rywalizacja rusza już o 16:30.

Halvor Egner Granerud zamierza wygrać 71. Turniej Czterech Skoczni i po triumfie w czwartkowych kwalifikacjach (136 metrów), postraszył rywali w piątek podczas serii próbnej. Norweg skoczył kapitalnie 140,5 metra i jako jedyny wypracował notę przekraczającą sto punktów. W sumie zgromadził ich 101 i przypomniał rywalom, że celuje w zwycięstwo. Drugi był Anze Lanisek (141 metrów), a trzeci Stefan Kraft (136,5 metra).

Tyle samo co Austriak uzyskał najlepszy z polskich skoczków, Kamil Stoch. "Rakieta z Zębu" znów ma apetyt na podium i wydaje się, że może włączyć się do rywalizacji o zwycięstwo w konkursie. Piotr Żyła podczas treningu skoczył 133 metry (szóste miejsce), a wspomniany Dawid Kubacki 129 metrów, co dało mu 16. miejsce. Dwa metry mniej uzyskał Paweł Wąsek (29. miejsce), a Stefan Hula uzyskał 117,5 metra (43. miejsce). Najmłodszy w ekipie Jan Habdas skoczył 115 metrów (46. miejsce).

W zawodach zobaczymy sześciu Polaków i czeka nas znów bratobójczy pojedynek w serii KO. Tym razem Jana Habdasa sprawdzi sam lider Pucharu Świata, czyli Dawid Kubacki.

"Polskie" pary na piątkowy konkurs w Bischofshofen:

Dawid Kubacki (Polska) – Jan Habdas (Polska)

Kamil Stoch (Polska) – Clemens Leitner (Austria)

Piotr Żyła (Polska) – Domen Prevc (Słowenia)

Paweł Wąsek (Polska) – Jan Hoerl (Austria)

Stefan Hula (Polska) – Ryōyū Kobayashi (Japonia)

Czy Dawid Kubacki może jeszcze wygrać 71. Turniej Czterech Skoczni? Tak, wciąż ma matematyczne szanse, ale o końcowe zwycięstwo będzie niezwykle trudno. Albo, mówiąc wprost, musi liczyć na jakiś cud. Czyli dyskwalifikację, sensacyjnie słaby skok albo upadek lidera imprezy i wielkiego faworyta, Halvora Egnera Graneruda. Norweg po trzech konkursach wypracował 23,3 punktu przewagi nad naszym mistrzem.

Nie życzymy Norwegowi źle, wypracował swoje i liderem jest zasłużenie. Ale nasza maszyna do wygrywania pracuje na wysokich obrotach. Dość wspomnieć, że Dawid Kubacki w sezonie 2022/2023 wygrał pięć z jedenastu rozegranych konkursów, a na podium stawał w dziewięciu z nich, w tym siedmiu z rzędu. A Halvor Egner Granerud? Wygrał dotąd trzy konkursy, w pięciu był na podium, w tym trzech ostatnich. Walka zapowiada się wspaniale.

Na Paul–Ausserleitner-Schanze w Bischofshofen skoczkowie rozpoczną czwarty konkurs 71. Turnieju Czterech Skoczni już o godzinie 16:30. Transmisja na antenach Eurosportu oraz TVN.