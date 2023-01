nt_logo

Żona Dawida Kubackiego urodziła. Pokazała zdjęcie córki i wyjawiła jej imię

Marta Kubacka, żona skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego, urodziła drugie dziecko. To dziewczynka

Dawid i Marta Kubaccy pobrali się w 1 maja 2019 roku. Ślub odbył się w kościele na Bachledówce

Kubaccy mają jeszcze drugą córkę. Dziewczynka ma na imię Zuzanna

arta Kubacka, żona skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego, w piątek podzieliła się na Instagramie fantastyczną wiadomością. Para doczekała się drugiego dziecka.

Marta Kubacka na Instagramie zdradziła, jak będzie mieć na imię ich córeczka. "Witaj na świecie Majeczko. Dzisiaj już możesz ściskać swoje łapcie za Tatę razem z nami" – czytamy w jej poście. Do niego dodane jest oczywiście serduszko i zdjęcie maluszka.

Pod postem jest mnóstwo gratulacji. "Ojaaaaa!! Brawo dla Was dziewczyny! Tata jeszcze tylko załatwi jedną sprawę na skoczni i pędzi do domu", "Cuuudowna. Tata już dziś wygrał. Największy Skarb", "Gratulacje dla Was. Tata skrzydeł dzisiaj dostanie i skocznie przeskoczy" – piszą zachwyceni internauci pod jej postem.

Kubaccy mają jeszcze jedną córkę

Kubacka podczas ciąży chętnie pokazywała, jak bardzo się cieszy z drugiego dziecka. "Święta, Mistrzostwa Polski, urodziny Zuzy, Turniej Czterech Skoczni i...nowy członek rodziny, a my relaks" – taki wpis dodała w drugiej połowie grudnia, na którym pozowała z mężem.

Dodajmy, że Dawid i Marta Kubaccy pobrali się w 1 maja 2019 roku. Ślub odbył się w kościele na Bachledówce. Rok później na świecie powitali swoją córeczkę Zuzannę.

Co ciekawe, żona Kubackiego też kiedyś była sportsmenką. Uprawiała szermierkę w barwach Pałacu Katowice. To właśnie w tym klubie karierę pływacką rozpoczynała Otylia Jędrzejczak. Studiowała też na AWF. Niestety, Marta nie odniosła znaczących sukcesów sportowych. Razem z mężem mieszkają w Zakopanem.

"Marta Kubacka jest Ślązaczką i choć dziś mieszka z mężem w Zakopanem, to pochodzi z Katowic. Jej panieńskie nazwisko to Majcher. Gdy była jeszcze Martą Majcher, w 2007 roku rozpoczęła naukę w V Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego, które ukończyła trzy lata później. Następnie kontynuowała edukację na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki" – można było przeczytać jakiś czasu temu w "Dzienniku Zachodnim".

Dawid Kubacki oświadczył się Marcie na wczasach w Egipcie. – Znamy się od dawna, więc było to naturalne, ale Marta znalazła się w sytuacji, której chyba nie oczekiwała. Cieszę się, że pierścionek przyjęła i że wszystko idzie w kierunku ustatkowania się – powiedział wówczas "SE" skoczek.