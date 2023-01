nt_logo

Netflix zapowiedział drugi sezon hitu "Wednesday". Platforma pokazała zapowiedź

Nie podano jednak daty, kiedy będziemy mogli obejrzeć kolejne odcinki o perypetiach dojrzewania mrocznej córki Addamsów

W piątek platforma Netflix ogłosiła, że będzie drugi sezon "Wednesday". "Globalny fenomen powróci z drugim sezonem"– napisano w krótkim filmie, który zamieszczono w mediach społecznościowych Netfliksa.

Na krótkim nagraniu widzimy m.in. sceny z pierwszego sezonu oraz z pokazów promujących serial. "W ostatnich tygodniach naśladowano mnie miliony razy w internecie" – mówi aktora serialu Jenna Ortega, nawiązując tym samym do licznych przeróbek sceny jej słynnego tańca.

Nie podano jednak daty, kiedy będziemy mogli obejrzeć nowe odcinki. Drugi sezon serialu będzie można oczywiście obejrzeć tylko na Netflixie.

"My zawsze patrzymy w przyszłość, kiedy siadamy do tworzenia serialu. Zawsze mamy w głowie kilka sezonów. Nigdy się tego nie spodziewamy, ale oczekujemy, że nasza produkcja odniesie sukces. Dlatego zawsze przedstawiamy potencjalne historie oraz postaci na co najmniej trzy lub cztery sezony. Możemy je rozwijać i zmieniać" – przyznali jakiś czasu twórcy serialu Alfred Gough i Miles Millar wrozmowie z "Variety".

Przypomnijmy także, że "Wednesday" jest aktorskim serialem "young adult" z elementami kina grozy. Opowieść skupia się na dojrzewaniu mrocznej córki Addamsów, która studiuje na Nevermore Academy.

Wednesday próbuje zapanować nad swoimi zdolnościami parapsychologicznymi, a także powstrzymać serię morderstw oraz rozwiązać nadprzyrodzoną zagadkę, w którą uwikłani są jej rodzice – Morticia i Gomez.

Taniec z serialu Netflixa odegrała nawet Lady Gaga

Serial Tima Burtona pobił rekordy oglądalności, a w sieci wylała się fala filmików z serii "Wednesday Challenge", polegające na odzwierciedleniu słynnej choreografii, którą wykonuje Jenna Ortega w 4. odcinku serialu.

Na początku grudnia 2022 roku nawet Lady Gaga postanowiła odzwierciedlić słynną choreografię ku uciesze fanów. Artysta zaprezentowała krótki filmik, w którym widzimy, jak artystka nakłada makijaż, przebiera się, a następnie zaczyna tańczyć. Wideo stało się hitem sieci.