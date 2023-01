nt_logo

Alarmujący sondaż dla PiS. Ponad połowa Polaków uważa, że partia straci władzę

K

Jesienią Polacy wybiorą skład Sejmu X kadencji Senatu XI kadencji.

Jedynie 10,3 proc. ankietowanych w sondażu SW Research oceniło, że PiS wygra wybory i będzie rządziło samodzielnie.

Jaki będzie wynik wyborów na jesieni?

olejne wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. W sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków o opinię, jak zakończą się one dla obecnie rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. Ponad połowa ankietowanych wskazała, że partia Jarosława Kaczyńskiego znajdzie się w opozycji.

Wybory parlamentarne muszą zostać zarządzone nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu w dzień wolny od pracy. Co oznacza, że wybory 2023 odbędą się 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.

Prawo i Sprawiedliwość nadal prowadzi w większości sondaży, ale uzyskuje poparcie niższe o ok. 10 punktów procentowych w porównaniu z wyborami z 2019 roku. W sondażu SW Research dla "Rz" zapytano Polaków, jaki wynik ich zdaniem osiągnie PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Aż 35 proc. respondentów stwierdziło, że "PiS przegra wybory". Z kolei 19,1 proc. ankietowanych uważa, że PiS wygra wybory, ale nie zbuduje większości i znajdzie się w opozycji. 14,8 proc. respondentów uważa, że partia Jarosława Kaczyńskiego wygra wybory i będzie rządzić w koalicji. Tylko 10,3 proc. ankietowanych stwierdziło, że PiS wygra wybory i będzie rządzić samodzielnie. 20,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

"Taki rozkład głosów oznacza, że o tym, iż PiS będzie rządzić po wyborach, przekonanych jest 25,1 proc. respondentów, podczas gdy 54,1 proc. ankietowanych jest przekonanych, że PiS znajdzie się w opozycji" - podsumowała "Rz".

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 stycznia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Pierwsze sondaże w 2023 roku

Niedawno mieliśmy okazję zapoznać się z sondażami OKO.press i TOK FM, które badania do nich zakończyły 21 grudnia 2022. Zgodnie z nimi PiS mógł cieszyć się wynikiem na poziomie 34 proc., co oznacza, że poparcie dla partii wzrosło o 2 punkty procentowe w porównaniu do listopada.

Jednak w pierwszym sondażu politycznym tego roku obóz rządzący otrzymał 36,3 proc. głosów ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem rzędu 28,8 proc. Podium zamknęła Lewica z wynikiem 10,3 proc.

Badanie przeprowadzone przez Estymator porównuje wyniki partii z sondażem grudniowym (także przeprowadzonym dla prawicowego portalu). Wtedy PiS miało o jeden punkt procentowy mniejsze poparcie, co wskazywałoby na progres. Za to KO i Lewica miałyby stracić - partia Donalda Tuska 0,6 punktu, a Lewica 0,7.