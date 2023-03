J ak zmiana branży, to tylko na IT? Niekoniecznie. Popularnością niezmiennie cieszy się fryzjerstwo. Jak się jednak okazuje, nie tylko wśród młodych. W akademiach fryzjerskich, w których szkoli się do zawodu osoby bez wykształcenia z branżówek czy techników, jest coraz więcej osób, które się przekwalifikowują. Są więc filologowie, spawacze, socjologowie i graficy. Praca fryzjera to jednak nie bułka z masłem. Potrafi wyczerpać nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. I mało kto zdaje sobie z tego sprawę.





Moda na fryzjerstwo kwitnie. Do branży walą drzwiami i oknami nawet seniorzy – ale jest haczyk

Dorota Kuźnik

Jak zmiana branży, to tylko na IT? Niekoniecznie. Popularnością niezmiennie cieszy się fryzjerstwo. Jak się jednak okazuje, nie tylko wśród młodych. W akademiach fryzjerskich, w których szkoli się do zawodu osoby bez wykształcenia z branżówek czy techników, jest coraz więcej osób, które się przekwalifikowują. Są więc filologowie, spawacze, socjologowie i graficy. Praca fryzjera to jednak nie bułka z masłem. Potrafi wyczerpać nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. I mało kto zdaje sobie z tego sprawę.