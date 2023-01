nt_logo

Tutaj coś poszło nie tak. Oto najgorsze występy w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" idealnie wpasowała się w ramówkę Polsatu i od lat gromadzi przed telewizorami rzeszę widzów

Na przełomie 2022/2023 roku doszło do historycznych zmian. Z jury miała zostać zwolniona Katarzyna Skrzynecka . W geście solidarności odszedł prowadzący Piotr Gąsowski

Przez tak wiele lat emisji formatu dochodziło do wielu innych zadziwiających sytuacji. Oto te, na których widzowie się zawiedli

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" hitowym formatem Polsatu

rogram "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od blisko 9 lat gości na antenie Polsatu i cieszy się niemałym zainteresowaniem wśród widzów. W historii tego show zapisało się wiele momentów, które oglądający określili mianem "porażki" czy "niewypału". Przypominamy najgorsze występy uczestników.

Wspomnijmy, że "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zadebiutowała w marcu 2014 roku i... okazała się strzałem w dziesiątkę. Czegoś takiego w Polsce wcześniej nie było. Format momentalnie zyskał sympatię u widzów, a przez to stał się bardzo popularny.

A o co chodzi w tym programie? Gwiazdy najpierw losują postać spośród sławnych wokalistów czy wokalistek, a następnie przechodzą totalną metamorfozę. Mają na nią dokładnie siedem dni. W tym czasie dokładają wszelkich starań, aby nauczyć się tekstu, choreografii, maniery wokalnej i wizualnej danej postaci.

Później charakteryzatorzy pomagają im jak najbardziej upodobnić się do oryginału, aby ostatecznie na scenie zrobili prawdziwe show. Od samego początku kwestie wokalu z uczestnikami ćwiczy Agnieszka Hekiert, a za choreografię odpowiada Krzysztof "Kris" Adamski.

Przez 9 lat trwania show na udział zdecydowało się mnóstwo znanych nazwisk ze świata show-biznesu: celebrytów, aktorów czy wokalistów. W minionych sezonach zwycięstwo wywalczyli m.in. Katarzyna Skrzynecka (wygrała 1. edycję), Aleksandra Szwed, Mateusz Ziółko, Stefano Terrazzino, Bartłomiej Kasprzykowski, Robert Janowski, Danzel czy Kasia Wilk. W skład jury od samego początku wchodzi diva operowa Małgorzata Walewska. Kolejną osobą, która (już od 2. edycji) oceniała występy uczestników, była Katarzyna Skrzynecka. Niestety, w kolejnej – osiemnastej – odsłonie show zabraknie aktorki. Pojawiły się głosy, że została nagle zwolniona. Miał mieć na to wpływ nowy dyrektor programowy Edward Miszczak.

Do grona jurorów w poszczególnych sezonach należeli uczestnicy, którzy zajmowali wcześniej 1. miejsce.

Od pierwszego odcinka "Twojej Twarzy..." w roli prowadzących mogliśmy oglądać Piotra Gąsowskiego i Macieja Dowbora. Pierwszy z wymienionych prezenterów w geście solidarności z Katarzyną Skrzynecką także postanowił odejść z produkcji. Gdy o wszystkim dowiedział się drugi współprowadzący, nie ukrywał zaskoczenia. Przyznał, że "musi to wszystko przemyśleć".

Historyczne momenty w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

9 lat pracy na planie to naprawdę "kawał" czasu. Przez ten okres wydarzyło się wiele spektakularnych, szokujących i przełomowych momentów.

Do nich z pewnością zalicza się pożegnanie Pawła Królikowskiego. Wybitny aktor był jurorem w "TTBZ" przez 12. edycji. Jego nagła śmierci w lutym 2020 roku zasmuciła wielu. W show oddano mu hołd w poruszający sposób. "Króliku, bardzo tęsknimy. Twoja 'Twarzowa Rodzina'" – podpisali producenci.

Łzy wzruszenia podczas kręcenia show pojawiły się też, gdy Mateusz Ziółko zaśpiewał piosenkę "Lubię wracać tam, gdzie byłem" jako Zbigniew Wodecki. Artystka wyglądał i brzmiał zupełnie jak nieżyjący już wybitny piosenkarz.

Furorę zrobił również występ Marii Tyszkiewicz. Piosenkarka wcieliła się w Dodę i zaśpiewała piosenkę pt. "Dżaga". Fani pisali w komentarzach, że "to chyba najlepsza kopia głosu w całej historii programu". "Miałam wrażenie jakby, to Doda śpiewała", "Sobowtórka?!" – brzmiały inne reakcje.

Najgorzej oceniane występy w "Twojej Twarzy"

Zdarzały się jednak wykony, przy których "coś poszło nie tak". Wówczas jurorzy słabo oceniali występ uczestniczki/uczestnika lub widzowie pod postami z nagraniem występu nie szczędzili gorzkich słów.

Karolina Pisarek jako Madonna w piosence "Sorry"

Pisarek w świecie mediów zaistniała po tym, jak wystąpiła w "Top Model" i odniosła sukces w modelingu. Potem postanowiła spróbować swoich sił w innych formatach. W 2020 roku udało jej się wygrać "Amerykę Express". Z kolei dwa lata później wzięła udział w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Podczas pierwszego występu wcieliła się w królową pop-u, Madonnę. Zaśpiewała piosenkę "Sorry". Jednak zarówno wokalnie, jak i tanecznie nie wyszło jej najlepiej. – Wokalnie nie mnie oceniać, ale myślę, że nie wyszło… – stwierdził juror Michał Wiśniewski.

– Nie sądzę, żebyś była osobą, która wygra ten program, ale na pewno będziemy się świetnie bawić – zrzuciła z kolei Małgorzata Walewska. Na instagramowym profilu "TTBZ" dodano fragment występu celebrytki.

"Debiut zaliczony. Cudowne przeżycie, teraz czas na sumienną prace i... mam nadzieję – progres" – napisała sama zainteresowana. Internauci nie pozostawili na niej suchej nitki.

"To była porażka"; "Lepiej wychodzi jej w modelingu"; "Takiego dramatu dawno nie było"; "Musisz jeszcze dużo poćwiczyć"; "Aż uszy więdły, co to było? Pora schować swoje zarozumialstwo i zrozumieć, że nie warto łapać wszystkie sroki za ogon"; "Przykro mi Karolino, ale twój występ był najsłabszy dzisiejszego wieczoru. Bardzo słabo śpiewasz" – czytaliśmy w komentarzach.

Anna Dereszowska jako Taylor Swift w utworze "Blank Space"

Pięć lat temu w hitowym formacie Polsatu pojawiła się Anna Dereszowska. Aktorka w czwartym odcinku ósmej edycji wystąpiła jako Taylor Swift i zaprezentowała piosenkę zatytułowaną "Blank Space".

Ku zaskoczeniu widzów dostała najwięcej punktów od jurorów i uczestników. Zupełnie odmienne zdanie na temat jej występu mieli internauci. Pod publikacją z jej występem zaroiło się od negatywnych ocen.

"To była katastrofa"; "Beznadziejnie śpiewała!!"; "Najgorszy występ w historii programu... Masakra"; "Chyba dali jej wybrać, żeby mogła przekazać te pieniądze na wioski SOS. Sorry, ale innych powodów nie widzę. Jej występ był najgorszy. A sama Dereszowska była podobna zupełnie do nikogo !!! Tragedia" – pisali użytkownicy.

"Tak tragiczne, że aż śmieszne". Mariusz Ostrowski wcielił się w Meghan Trainor

Przed laty uczestnikiem "TTBZ" został również Mariusz Ostrowski. Pewnego razu zmierzył się z postacią Meghan Trainor. Wykonał utwór pt. "Lips Are Moving". Od jurorów dostał łącznie 6 punktów, co dało najgorszy wynik w tamtym odcinku.

– Zrobiłeś to z ogromnym wdziękiem, ale ona ma jedną cechę, jest potwornie seksowna, a ty trochę mniej, chociaż ja wiem… jak tak ci się przyglądam – zażartował wówczas Paweł Królikowski.

Wykon Ostrowskiego był tak tragiczny, że aż śmieszny. Fani docenili jednak jego grę aktorską. "Rozbawiło mnie to"; "Wygląda bardziej, jak Paris Hilton"; "Masakra"; "Błagam niech następna Meghan będzie wykonywana przez kobietę" – napisał jeden z użytkowników.

Ostatni z przytoczonych komentarzy był nawiązaniem do innego występu w "TTBZ". Edycję wcześniej jako Meghan wystąpił Bartek Kasprzykowski. Zaśpiewał przebój "All About That Bass".

Zupełnie nie udało mu się odtworzyć piosenkarki, ale swoim występem rozbawił ekipę programu i widzów. "Wokalnie takie 2/10, ale jest najbarwniejszą postacią z całego programu" – stwierdzili niektórzy.

Ewa Błachnio jako Agnieszka Chylińska

Z kolei w 17. edycji Ewa Błachnio miała niełatwe zadanie. Musiała zmienić się w Agnieszkę Chylińską z czasów O.N.A i zaśpiewać utwór "Drzwi". Nie da się ukryć, że wokalistka ma bardzo charakterystyczny głos, który z pewnością trudno jest odtworzyć.

Choć Błachnio zadanie pod względem aktorskim wykonała doskonale, to gorzej było z wokalem. Pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci stwierdzili, że artystka "zmasakrowała" postać Chylińskiej.

"Masakra, mam nadzieję, że już tego występu nie zobaczę"; "To było okropne" – pisali. "Agnieszki nie da się podrobić, ale brawo i szacun za odwagę" – dodał inny fan.

Mimo kilku "wpadek" i "niewypałów" w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" uczestnicy starają się jak najwierniej odtworzyć przydzielone im postacie. Rzesza fanów zasiada więc przed telewizorami w piątkowe wieczory, aby sprawdzić, jak radzą sobie gwiazdy. Za nami 17. edycja tego show telewizji Polsat. Ekipa już przygotowuje się do kolejnej odsłony.