Tragiczny finał poszukiwań 33-latka z Torunia. Mężczyzna nie żyje

33-letni Mateusz z Torunia zaginął w sobotę 7 stycznia

Policja odnalazła ciało mężczyzny, informację potwierdziła żona zmarłego

oszukiwany mężczyzna zaginął w Toruniu w sobotę 7 stycznia. W nocy z niedzieli na poniedziałek funkcjonariusze odnaleźli ciało zaginionego. Informację o śmierci 33-letniego Mateusza przekazała jego żona.

Mateusz wyszedł z domu przy ul. Truskawkowej w Toruniu w sobotę 7 stycznia w godzinach popołudniowych. Od tego momentu nie było z nim żadnego kontaktu. 33-latek nie miał przy sobie portfela i dokumentów, a jego telefon był wyłączony. Rodzina natychmiast zgłosiła zaginięcie. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania 33-letniego mieszkańca Torunia.

W niedzielę wieczorem 8 stycznia żona zaginionego rozmawiała z portalem ototorun.pl, któremu przekazała, że nie pojawiły się żadne nowe informacje w tej sprawie. Jednak w nocy z niedzieli na poniedziałek okazało się, że poszukiwania Mateusza zostały zakończone. Niestety, funkcjonariusze odnaleźli ciało mężczyzny. Informację tę potwierdziła żona zmarłego.

Zaginięcie 16-letniej Estery Sulowskiej w sylwestra

Kilka dni temu informowaliśmy w naTemat.pl, o zaginięciu 16-letniej Estery Sulowskiej z Torunia. Dziewczynka jest z Torunia, ale do jej zaginięcia doszło w Czarnej Białostockiej. O zaginięciu poinformował jej ojciec. "Dziewczynka 31.12.2022 roku około godziny 14:00 wyszła z miejsca tymczasowego zamieszkania w Czarnej Białostockiej" – czytamy w informacji umieszczonej na Facebooku. 2 stycznia około godziny 2:00 widziana była w miejscowości Mońki. "Możliwe, że zmierza do Augustowa, jednak to tylko poszlaki. Na stałe mieszka w Toruniu. Nie wykluczone, że będzie się przemieszczać praktycznie po całej Polsce" – podkreślił w poście Dariusz Sulowski. W dniu zaginięcia nie miała ze sobą telefonu i pieniędzy. Jej ojciec zwrócił uwagę, że nie znała też okolicy, więc może błądzić. "Niechętnie umieszczam treści na fb, teraz jednak jestem zmuszony. Są rzeczy ważniejsze od prywatności, a jest zagrożone zdrowie i życie mojej córki. Dlatego proszę o pomoc, udostępniajcie proszę" – zaznaczył tata 16-latki. Radio Eska podało także, że dziewczyna zaginęła w sylwestra razem z 16-letnią Klaudią. Każdy, kto widział dziewczynkę lub ma informacje dotyczące jej miejsca pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji Wydział Kryminalny w Białymstoku pod numerem telefonu 47113420.

Można też się kontaktować z policją pod numerem 112, podając imię i nazwisko poszukiwanej Estery. Można też kontaktować się poprzez adres e-mail: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.