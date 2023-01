nt_logo

"Miałam podejrzenia, że coś jest nie tak". Dziennikarka badająca sprawę Wieczorek zabrała głos

ziennikarka magazynu "Reporter" Maria Bilska, która od dawna bada sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek, zabrała głos ws. przeszukań Zatoki Sztuki i przebiegu śledztwa po zniknięciu 19-latki. – Klucz do zagadki mógł być właśnie w Dream Clubie. Pamiętam, że czułam, że ten wątek nie został odpowiednio przeanalizowany. Nieraz miałam podejrzenia, że coś tu jest nie tak – powiedziała Onetowi. Skomentowała też śmierć Patryka Kalskiego.

Maria Bilska, dziennikarka magazynu "Reporter", która współpracowała z nieżyjącym już dziennikarzem śledczym, Januszem Szostakiem, w rozmowie z Onetem przekonuje, że w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek wciąż niewiele wiadomo, a przeszukania terenów dawnej Zatoki Sztuki wcale nie muszą świadczyć o przełomie.

– Tak naprawdę nie udało się praktycznie niczego potwierdzić, niczego wykluczyć. Nie ma ciała, nie ma podejrzanego – podkreśla. Dodała też, że nie sądzi, by w przeszukaniach chodziło o "wskazanie szczątków" 19-latki.

Przypomnijmy: 3 stycznia Prokuratura Krajowa przekazała, że działania na miejscu mogą jeszcze trochę potrwać.

Bilska zwraca też uwagę, że jej zdaniem śledczy w pierwszych latach po zaginięciu Wieczorek niedostatecznie mocno pochylali się wcześniej nad wątkiem trójmiejskich klubów (Dream Club, który opuściła 19-latka przed zaginięciem, należał do Marcina T., który później był także współwłaścicielem Zatoki Sztuki).

– Iwona wyszła z tego klubu, coś ją wcześniej wzburzyło, klucz do zagadki mógł być właśnie w Dream Clubie. Pamiętam, że czułam, że ten wątek nie został odpowiednio przeanalizowany. (...) Nieraz miałam podejrzenia, że coś tu jest nie tak – powiedziała.

– Sprawdzałam akta sprawy Iwony Wieczorek z pierwszych pięciu lat postępowania i tam nie było ani słowa o Kalskim. Ale nie było też słowa o "Krystku" i właściwie nikim z tego całego otoczenia Zatoki Sztuki – podkreśliła w rozmowie z Onetem dziennikarka, dodając, że w aktach były za to śladu wielu "pobocznych działań śledczych", które w jej odczuciu nie były dla sprawy istotne.

Jak zaznaczyła, dopiero po tym, gdy duże teksty w sprawie napisała ona i trójmiejski dziennikarz śledczy Mikołaj Podolski (rozmowę z nim można przeczytać TUTAJ), śledczy zaczęli bardziej brać pod uwagę wątki dotyczące trójmiejskich klubów. Chodziło m.in. o działania związanego z Zatoką Sztuki i Dream Clubem Krystiana W. ps. "Krystka" (oskarżony o 65 przestępstw, w tym 40 o charakterze seksualnym) i innych osób, w tym także m.in. Marcina T. "Turka".

Pytana o śmierć Patryka Kalskiego (właściciela trójmiejskiej strzelnicy, który w przeszłości współpracował z Zatoką Sztuki), Bilska stwierdziła, że jej zdaniem "żadnego związku ze sprawą Iwony Wieczorek on nie miał". – Miał związki z Zatoką Sztuki i nieszczęśliwie się zdarzyło, że umarł – powiedziała.

Ze wstępnych informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. Kalski w Nowy Rok miał dostać zawału w garażu. Reporter "Dziennika Bałtyckiego" Maciej Naskręt ujawnił, że po 1 stycznia miał się spotkać z 43-latkiem na rozmowę o przeszukaniach w Zatoce Sztuki.

"Zapytałem Kalskiego, czy coś wie na temat czynności policji i prokuratury w Zatoce Sztuki. – Łączenie Zatoki Sztuki i Dream Clubu z Iwoną Wieczorek nie ma kompletnie żadnego sensu – mówił. - Służby nic tu nie znajdą. Jedyny człowiek, który może coś powiedzieć, to Wojtek ps. "Bolo", ale on milczy jak grób" – relacjonował dziennikarz.

"Bolo" to były szef ochrony w Zatoce Sztuki, który odpowiadał także za ochronę Dream Clubu. To właśnie do niego miał wielokrotnie telefonować Paweł P., kolega Iwony, który usłyszał w grudniu zarzuty ws. mataczenia w sprawie.

Z kolei w czwartek dziennikarze PolskiegoRadia24 podali, że skontaktował się z nimi statysta biorący udział w filmie dotyczącym Iwony Wieczorek. Redakcja nie podaje jego imienia i nazwiska. – Patryk Kalski był aktorem i konsultantem technicznym w filmie o losach Iwony Wieczorek – powiedział serwisowi mężczyzna. Jak wyjaśnił, w filmie zmieniono imię i nazwisko głównej bohaterki na Aldona Owczarek.

– Film łudząco przypomina historię jej zniknięcia. Część nagrań odbywała się na strzelnicy w Kolibkach, którą zarządzał Patryk Kalski. W jednej ze scen kazano mi kopać dół – opowiadał rozmówca PR24.

Zarówno Maria Bilska, jak i Mikołaj Podolski w książce "Łowca nastolatek" (opisano w niej działania "Krystka") ujawnili, że Iwona Wieczorek na krótko przed zaginięciem spotykała się z policjantem, który z kolei dobrze znał się z "Krystkiem"

Jak opisywał Podolski, wspomniany policjant (opisywany pseudonimem "Absztyfikant") sam również bywał w Dream Clubie, robił sobie też zdjęcia ze współpracującymi z klubem hostessami. Iwona miała chodzić do sopockich dyskotek od 2008 roku (czyli od dwóch lat przed zaginięciem)."Absztyfikant" i Wieczorek oficjalnie nie byli w związku, ale miał on kilkukrotnie podjeżdżać pod blok dziewczyny.

Nowy trop na sprawę rzucił też prezydent Sopotu, który w rozmowie z "Gazetą Krakowską" opisał, że skontaktował się z nim ksiądz, który miał "opiekować się jakimiś dziewczynami pokrzywdzonymi przez "Krystka". Duchowny popełnił samobójstwo. Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że dziewczyny miały mieć informacje na temat Iwony Wieczorek i widzieć kłótnię 19-latki z jednym z biznesmenów z Zatoki Sztuki.

Prokuratura nigdy nie potwierdziła oficjalnie, że w jakikolwiek sposób łączy sprawę "Krystka" ze sprawą Iwony Wieczorek.

