nt_logo

Segregacja śmieci dla wtajemiczonych. Gdzie wyrzucać leki i opakowania po nich?

W

apteczkach w większości polskich domów można znaleźć jakieś leki. Niektóre zostaną zużyte, innych nie wybraliśmy do końca, a jeszcze inne straciły już ważność. Powstaje pytanie: co z nimi zrobić. Podpowiadamy więc, gdzie należy wyrzucać opakowania po lekach oraz, gdzie oddawać przeterminowane leki.

Dla przeciętnego Kowalskiego kwestia segregacji śmieci i recyklingu może wydawać się zagmatwana, jednak czy słusznie? Owszem, trzeba pamiętać w niej o kilku zasadach, ale są one łatwe do zapamiętania. Ponadto segregacja nie wymaga tu dużego wysiłku czy znacznych nakładów czasu. Nie inaczej jest w przypadku leków.

Gdzie wyrzucać puste opakowania po lekach?

Jeżeli wykorzystaliśmy lek do końca i pozostało po nim samo opakowanie leku, trzeba je wyrzucić do odpowiedniego kosza w zależności, z czego jest zrobione. Sam kartonik i ulotka powinny oczywiście zostać wyrzucone do niebieskiego kosza na papier.

Tubki po maściach wyrzuca się do pojemników żółtych na metale i tworzywa sztuczne. Podobnie robi się z czystymi plastikowymi butelkami. Z kolei opróżnione i wyczyszczone butelki szklane idą do śmietnika zielonego na szkła.

Jednak w przypadku pustych blistrów po tabletkach pojawia się pewien haczyk. Jeśli są zrobione z samego plastiku, umieszczamy je w koszu żółtym. Jednak jeśli są robione z tworzywa sztucznego i aluminium, wówczas wyrzuca się je do pojemników czarnych na odpady zmieszane. Dlaczego? Otóż zawartego w folii polichlorku winylu nie można bezpiecznie rozdzielić od aluminium. Nie można więc tych materiałów ponownie przetworzyć i zrecyklingować.

Co zrobić z niezużytymi i przeterminowanymi lekami?

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednia segregacja odpadów w postaci leków przeterminowanych/przetrzymywanych w zbyt wysokiej temperaturze/otwartych dłużej niż powinny, wg zaleceń producenta jest kluczowa ze względu na możliwe zagrożenie dla środowiska, a także ludzkiego życia.

Medykamentów możemy chcieć się pozbyć także wtedy, kiedy po prostu przestaniemy je brać. Zawsze jednak same w sobie są klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. W każdym z tych wypadków, jak podkreślano na stronie resortu, zarówno niezużyte, jak i przeterminowane leki, suplementy czy inne wyroby medyczne nie mogą trafiać do normalnych pojemników na odpady.

Zamiast tego trzeba je zanieść do apteki i wrzucić do znajdującego się tam specjalnego pojemnika. Jeśli leków mamy więcej, można je swobodnie oddać w okienku przy kasie. Na stronach konkretnych urzędów gmin znajdziemy ponadto listy przychodni, szpitali i urzędów, w których również są punkty zbiórki odpadów medycznych.