Baner Lotto w kościele w Skarżysku-Kamiennej wywołał ździwienie. Jest oświadczenie parafii

W weekend internet obiegło zdjęcie kościoła, w którym pojawił się baner z logo Totalizatora Sporotwego Lotto

Jak się okazuje, firma była sponsorem koncertu. Parafia wydała także oświadczenie z przeprosinami

"Przepraszam, że nie zostały zachowane wszystkie normy kościelne dotyczące przestrzeni sakralnej i czynności liturgicznych" - przekazał proboszcz parafii

aner z logo Lotto pojawił się kościele w Skarżysku-Kamiennej. Logo Totalizatora Sportowego w takim miejscu szybko obiegło internet i wywołano niemałe kontrowersje. Teraz parafia tłumaczy, skąd ten baner się tam wziął i jednocześnie przeprasza.

W Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego "Arco" i scholi parafialnej.

Baner Lotto w kościele Skarżysku-Kamiennej wywołał wiele komentarzy

Koncert miał też sponsora. Był nim oddział Totalizatora Sportowego Lotto z siedzibą w Kielcach. Dlatego też w świątyni pojawił się baner z logo Lotto.

Zdjęcia z tego koncertu obiegły szybko internet, wywołując kpiące komentarze. "To jak to teraz będzie, grając w Lotto, wspierasz swój kościół?, "Być może Kościół doszedł do wniosku, że łatwiej uwierzyć w wygraną w Lotto niż w Boga", "Czy Kościół nie ma wstydu? Wszystko jest na sprzedaż?" - brzmi kilka z tych zamieszczonych na Twitterze.

Parafia w związku z zaistniałą sytuacją wydała oświadczenie. Podpisał się pod nim proboszcz ks. kan. Jan Kularski.