"Pokaz siły, zastraszanie". Sędzia ujawniła kulisy sprawy dot. śmierci ojca Ziobry

Stacja TVN24 wyemitowała program "Czarno na Białym", w którym po raz pierwszy publicznie wypowiedziała się Agnieszka Pilarczyk

Sędzia wydała w 2017 r. uniewinniający wyrok w sprawie lekarzy oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci Jerzego Ziobry

Pilarczyk przerwała milczenie i opowiedziała m.in. o próbach zastraszania

gnieszka Pilarczyk w 2017 r. wydała wyrok uniewinniający lekarzy w sprawie śmierci Jerzego Ziobry, ojca Zbigniewa Ziobry. W nowym reportażu TVN24 sędzia przerwała milczenie i mówiła o zastraszaniu oraz wykorzystaniu aparatu państwa w prywatnej sprawie ministra.

Sędzia Agnieszka Pilarczyk zabrała głos w reportażu TVN24 w programie "Czarno na białym". Chodzi o ciągnącą się od lat sprawę, która dotyczy zmarłego w 2006 r. Jerzego Ziobry. Rodzina Zbigniewa Ziobry obwinia lekarzy i toczy batalię prawną.

Kiedy w 2016 r. Zbigniew Ziobro objął funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, do sprawy włączyła się prokuratura. W 2017 r. sąd uniewinnił lekarzy, a wyrok w tej sprawie wydała wspomniana już wyżej sędzia Pilarczyk. Do dziś toczy się proces w II instancji.

Sędzia Agnieszka Pilarczyk przerywa milczenie

– Została wykorzystana władza jednego człowieka, będącego stroną tego procesu, ażeby uzyskać korzystny dla siebie wynik sprawy – powiedziała sędzia w rozmowie z Martą Gordziewicz w TVN24.

Jak przyznała, chciała poczekać z publicznym zabieraniem głosu do czasu, aż w sprawie zapadnie prawomocny wyrok. – Jednak z uwagi na upływ czasu, na to, że nie wiem, kiedy doczekamy się tego wyroku, uznałam, że mogę zacząć mówić – dodała.

Wydałam wyrok, co do którego byłam całkowicie przekonana, że był słuszny. To przekonanie powstało na podstawie mojego doświadczenia, mojej wiedzy prawniczej, treści akt sprawy, mojego sumienia.

Jak przypomina TVN24, w trakcie procesu zmieniono przepisy prawa tak, że do sprawy toczącej się z prywatnego aktu oskarżenia mógł przystąpić prokurator. Co więcej, na kilka dni przed zapowiedzianym ogłoszeniem wyroku podległa Ziobrze prokuratura wszczęła w sprawie sędzi Pilarczyk śledztwo.

"Została wykorzystana władza jednego człowieka"

– Z całą pewnością to działanie miało na celu zastraszenie mnie w sytuacji, gdy było oczywiste, że chcę zakończyć proces i wydać wyrok. Tego strona oskarżająca nie chciała w moim wykonaniu. Innego wytłumaczenia nie znajduję. Chcieli wywrzeć na mnie presję, by wydać wyrok korzystny dla rodziny Ziobrów – argumentowała sędzia, dodając, że był to swojego rodzaju "pokaz siły".

Pilarczyk stwierdziła w materiale, że "żyjemy w rzeczywistości, w której sędzia musi bać się własnego państwa". Przekonywała, że nie spotkała się wcześniej z sytuacją, kiedy prokurator wnioskuje o wyłączenie sędziego.

Sędzia mówiła o zastraszaniu i o wykorzystaniu aparatu państwa w prywatnej sprawie ministra – nazywała to "początkiem autorytaryzmu".

– Tak po ludzku, ta sprawa kosztowała mnie dużo. Usłyszałam dużo złego na mój temat. (...) Jako człowiek i jako sędzia mogłam tylko milczeć. Nie miałam żadnej możliwości obrony – wskazywała sędzia w reportażu "Czarno na białym".

