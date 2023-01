U

Urszula Dudziak niebawem będzie świętowała 80. urodziny. Artystka była główną bohaterką jednego z najnowszych odcinków programu "Kulisy Sławy". Przed kamerami zdobyła się na szczere wyznanie. Poruszyła temat swojego życia erotycznego.

Urszula Dudziak odważnie o seksie. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Dudziak w tym roku kończy 80 lat

Piosenkarka w wywiadzie otworzyła się na temat życia łóżkowego

Zwróciła się do fanów również z radą dotycząca seksu

Urszula Dudziak jest niekwestionowaną ikoną polskiej estrady. Artystka swego czasu dzieliła scenę z największymi twórcami muzyki jazzowej. Pomieszkiwała w Nowym Jorku. Teraz jednak wróciła do ojczyzny i wiedzie szczęśliwe życie w swoim domu na pograniczu Mazowsza oraz Podlasia, w którym mieszka z ukochanym Bogdanem Tłomińskim.

Ostatni odcinek "Kulis Sławy" poświęcony został właśnie jej. Gwiazda opowiedziała wówczas widzom o swojej karierze, planach na przyszłość. Otworzyła się też na tematy prywatne. Poruszyła nawet kwestie związane z seksem.

Wokalistka otwarcie mówi o tym, że nadal jest aktywna seksualnie. Postanowiła nawet zachęcić swoich fanów do tego, aby korzystali z życia. – Dziennikarze czasami mówią: "A jak seks?", a ja mówię – cudny, wspaniały. Kochajmy się, dopóki możemy się ruszać – powiedziała.

– Jestem spełnioną osobą, na tej zasadzie, że mogę robić wszystko, na co mam ochotę – dodała. Wspomniała też o sekrecie swojego młodzieńczego wyglądu. – Mam gładką buzię, mając tyle lat, bo myję się rano lodowatą wodą. Potem mam parę ćwiczeń, ale bez przesady. 80 lat? To jest tylko numer. Mając 80 lat, można czuć się tak, jak ja – przyznała.

Historia Dudziak i Tłomińskiego

Kilka lat temu starsza córka Urszuli Dudziak (Kasia) zaczęła upominać matkę, że przydałby się jej ktoś, u boku którego mogłaby spędzić resztę życia. Parę połączyli znajomi z Podlasia, którzy skojarzyli, że piosenkarka i kapitan mają wspólne pasje - kochają muzykę, grę w tenisa i brydża.

To jednak nie wszystko, bo miłość Dudziak ma wiele innych talentów oraz spore poczucie humoru.- To złota rączka, wszystko potrafi zrobić i naprawić. Genialnie gotuje, genialnie sprząta, wspaniale prasuje - wymieniała piosenkarka w jednym z wywiadów.

Dudziak przyznała, że nigdy nie spodziewała się, że taka miłość może spotkać ją jeszcze w życiu. Dlaczego jej się to udało? Kluczem do sukcesu w związkach według wokalistki jest pełna akceptacja wszystkich wad i zalet drugiej osoby. "Małostkowość zabija" - pokreśliła.

– Wolę być szczęśliwa niż mieć rację – w związkach zawsze trzeba iść na kompromis. Chodzi o to, by otworzyć serce i być gotowym do przyjęcia miłości – nie ma wieku, w którym to nie wypada – wyjaśniła artystka, podając receptę na miłość, która nie liczy lat. – Miłość to nie te motyle w brzuchu, to nie momenty fascynacji. Miłość to czułość okazywana sobie codziennie w drobnych gestach. To czasem chwile samotności. Pozwól sobie kochać. Otwórz się na miłość do siebie i do tej drugiej osoby– takie życzenia Urszula Dudziak złożyła widzom materiału, który zdecydowała się opublikować na swoim kanale na YouTube.