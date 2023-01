Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie na gali Złotych Globów 2023. Co powiedział? Fot. Kadr z NBC

Aktor Sean Penn pojawił się na scenie w czasie gali wręczenia Złotych Globów przy okazji nagrody dla filmu nieanglojęzycznego (otrzymała ją "Argentyna, 1985"). Najpierw we wstępie łamiącym głosem opowiadał m.in. o walce młodych Irańczyków i kobiet w Afganistanie, a następnie zapowiedział wirtualne wystąpienie prezydenta Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski przemówił na gali wręczenia Złotych Globów. Co powiedział?

Wołodymyr Zełenski na początku swojego przemówienia nawiązał do gali Złotych Globów z 1944 roku. Podobnych słów użyto wtedy do ogłoszenia początku końca II wojny światowej.

Wojna w Ukrainie jeszcze się nie skończyła, ale fala się odwraca i już wiadomo, kto wygra. Wciąż toczą się bitwy i polecą łzy, ale mogę definitywnie powiedzieć, kto był najlepszy w zeszłym roku: to byliście wy, wolni ludzie, wolnego świata. Ci, co się zjednoczyli i wspierali wolnych obywateli Ukrainy w naszej wspólnej walce o wolność, demokrację, prawo do życia i miłości.