Za nami Złote Globy 2023, czyli 80. gala rozdania nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Za najlepszą aktorkę w filmie dramatycznym "Tár" uznano Cate Blanchett, a za najlepszego aktora Austina Butlera za rolę w "Elvisie". Jakie stylizacje pojawiły się na czerwonym dywanie? Wytypowaliśmy pięć najgorszych kreacji. A wy co o nich sądzicie?

Najgorsze kreacje na gali Złote Globy 2023. Wiało nudą, tandetą i falbanami Fot. AMY SUSSMAN/Getty AFP/East News

Złote Globy 2023, czyli 80. gala rozdania nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej przeszła do historii.

Zwycięskie tytuły w tym roku to m.in. : "Fabelmanowie", "Duchy Inisherin", "Ród smoka", "Biały Lotos" czy "Misja: Podstawówka"

Taka impreza to również okazja dla gwiazd do zaprezentowania się w zjawiskowych kreacjach od znanych projektantów i domów mody

Wybraliśmy pięć naprawdę kiepskich kreacji. Aktorzy takiego formatu naprawdę mogli lepiej się ubrać

W nocy z 10 na 11 stycznia o godzinie 2. (polskiego czasu) rozpoczęła się jubileuszowa 80. edycja rozdania nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Impreza wróciła do kalendarza nagród filmowych i telewizyjnych w nieco zmienionej formie. Po tym, jak 79. edycja została zbojkotowana przez branżę (zarzuty o korupcję i rzekome problemy z rasizmem w szeregach kapituły), stacja NBC odstąpiła od transmitowania gali.

W tym roku wydarzenie odbyło się normalnie w Beverly Hills. Na czerwonym dywanie pojawiła się plejada gwiazd. Nie obyło się bez drobnych wpadek, m.in. przemowa Austina Butlera, który otrzymał statuetkę w kategorii "Najlepszy aktor w filmie dramatycznym", została uznana za "żenującą".

My wzięliśmy pod lupę kreacje, które największe nazwiska kina wybrały na tą specjalną okazję. Jak zwykle pojawiło się parę modowych wpadek. Bardzo kiepsko wyglądali m.in. Rebecca Jarvis, Lauren Miller, Olivia Hamilton, Hildur Guðnadóttir, Kaley Cuoco, Amelia Dimoldenberg, Britt Lower czy Gabriel LaBelle. My wyróżniliśmy 5 wyjątkowo słabych kreacji.

1. Ayo Edebiri, kreacja: Rosie Assoulin

Ayo Edebiri to amerykańska aktorka urodzona w 1995, znana z "Dickinson", "Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzy" czy "The Bear" Christophera Storera, który był nominowany w kategorii najlepszy serial komediowy lub musical.

Najmniejszym problemem kreacji Ayo nie jest to, że dół sukienki od Rosie Assoulin jest mokry od deszczu. Spójrzcie na talię aktorki, która została zmasakrowana przez stelaż w kształcie koła, które właściwie nie wiadomo, czemu ma służyć. Musztardowe, długie rękawiczki wyglądają jak z innej parafii.

No i nie da się nie zauważyć, że została złamana jedna z głównych zasad dobierania kolorystyki. Osoby z cieplejszym odcieniem skóry praktycznie nigdy nie prezentują się korzystnie w ubraniach o chłodnych odcieniach.

2. Elizabeth Debicki, kreacja: Dior

Elizabeth Debicki to australijska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Zdobyła nagrody AACTA za role w filmie "Wielki Gatsby" i serialu "The Kettering Incident". Jej ojciec był z pochodzenia Polakiem, a matka Australijką irlandzkiego pochodzenia.

Powiedzcie mi, jak można ubrać w taką sukienkę aktorkę o tak zgrabnej sylwetce? I to w dodatku jest Dior! Debicki wygląda, jakby położyła się na podłodze i została zawinięta w duży kawałek prostokątnego, podwiniętego materiału w kolorze łososiowym. Wstążka w pasie wcale nie ratuje talii.

3. Michelle Williams, kreacja: Gucci

Michelle Williams to amerykańska aktorka, czterokrotnie nominowana do Oscara: dwukrotnie za role pierwszoplanowe, w 2010 roku za rolę w filmie "Blue Valentine" i w 2011 za rolę w filmie "Mój tydzień z Marilyn", za którą dostała zresztą Złotego Globa w kategorii najlepsza aktorka w filmie komediowym lub musicalu.

Podczas gali Złote Globy 2023 produkcja "Fabelmanowie" w reżyserii Stevena Spielberga zgarnęła statuetkę za najlepszy film dramatyczny. Williams zagrała tam matkę Sammy'ego (Gabriel LaBelle).

Przykro stwierdzić, ale kreacja od Gucci, choć dobrze dobrana kolorystycznie, nie powala na kolana. Masa falbanów wykończona srebrnymi błyskotkami nie wydaje się opcją, która podkreśla wszystkie atuty gwiazdy. Nie jest najgorzej, ale też nie jest najlepiej.

4. Eddie Redmayne, kreacja: Hannah Bagshawe

Eddie Redmayne to brytyjski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, także piosenkarz i model. Laureat Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę Stephena Hawkinga w dramacie biograficznym "Teoria wszystkiego". Na swoim koncie ma także fenomenalną rolę w "Dziewczynie z portretu" czy w filmach z serii "Fantastyczne zwierzęta".

Podczas 80. gali rozdania nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej nie można powiedzieć, że Redmayne zachwycił garniturem od Hanny Bagshawe. To, co ratuje sytuację to klasyczna czerń. Całość wygląda na kiepsko skrojoną. Przyduże nogawki nie wyglądają sexy.

Przy tym, jak niesamowicie oryginalną urodę ma aktor, naprawdę można było obrać go w coś nieco odważniejszego, z pazurem, a nie z kiczowatą, wielką różą, która momentami nawet jej nie przypomina.

5. Selena Gomez, kreacja: Valentino

Selena... Tell my why?! Wiadomo nie od dzisiaj, że aktorka miała do czynienia z wszechobecną krytyką jej ciała od najmłodszych lat. Początkowo miała problem z akceptacją swojej sylwetki i niechętnie się pokazywała.

Od dwóch lat na kontach gwiazdy pojawia się coraz więcej treści dotyczących zdrowia psychicznego i ciałopozytywności. W 2022 roku furorę zrobił jej filmik na TikToku "bez wciągania brzucha".

Kreacja od Valentino zaburzyła jej sylwetkę: zamiast wyeksponować talię i okrągłe, sexy biodra. Pojawiły się bufoniaste "rękawy" w kolorze śliwki węgierki. Efekt? Selena Gomez niestety wyglądała jak kolumna. A mogło być tak dobrze!

Sama sukienka jest skrojona nieźle. Klasyczne, eleganckie buty na obcasie również fitują doskonale. Ale spójrzmy na tą promienną buzię, zgrabne nogi i piękne ramiona! Po co zatem te ciągnące się do ziemi "poducho-rękawy". Stylizację naprawdę można było urozmaicić inną wstawką czy biżuterią.